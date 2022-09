Авторы Lies of P довольны, что их игру сравнивают с Bloodborne

Вадим Карасев





В августе этого года на Gamescom наибольшее количество наград получила игра Lies of P. Тогда же было объявлено, что сразу после релиза проект будет доступен в подписке Game Pass. В последнее время появляется все больше информации об игре, и разработчики не скрывают, что они польщены таким вниманием. Продюсер Lies of P Джи Вон Чоки в интервью рассказал, что ему приятно видеть такое внимание к игре, а сравнение с Bloodborne, которое часто возникает при разговоре о Lies of P, его вовсе не тревожит:

Мы и подумать не могли, что получит такой большой интерес и любовь, которые получаем прямо сейчас. Я и сам являюсь большим поклонником Bloodborne. А когда игроки сравнивают нашу игру с Bloodborne, я чувствую себя довольным, я правда польщен.

Продюсер Lies of P отметил, что многие в его команде — это любители Dark Souls и Bloodborne, и эти игры явно сильно повлияли на проект про Пиноккио.

Даты релиза у Lies of P пока нет, игра выйдет в 2023 году.