Авторы Plague Tale: Requiem показали работу трассировки лучей в игре

Вадим Карасев





Игра Plague Tale: Requiem графически заметно продвинулась, в сравнении с первой частью. На трейлерах, которые показывают разработчики, можно видеть огромный скачок с точки зрения графики, и выходит проект только на новом поколении консолей, плюс на PC.

Игроков на PC ждет еще несколько приятных графических улучшений в Plague Tale: Requiem, которые сделают мир игры более атмосферным. NVidian и студия Asobo опубликовали трейлер, в котором показали работу игры Plague Tale: Requiem с трассировкой лучей на GeForce RTX. Вместе с тем, создатели игры подтвердили и работу умного режима апскейлинга DLSS 3 в новом проекте.

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Похоже, что трассировка лучей в Plague Tale: Requiem ждет только игроков на PC, о поддержке ее в версиях для Xbox Series X | S или PC ничего не сообщается. Игра выходит 18 октября, сразу после релиза в Game Pass.