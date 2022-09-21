Болезненный вид Бориса Корчевникова поразил поклонников
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Болезненный вид Бориса Корчевникова поразил поклонников

Болезненный вид Бориса Корчевникова поразил поклонников
Ведущий Борис Корчевников поделился свежим кадром в своем Телеграм-канале, на котором выглядит сильно похудевшим и осунувшимся. Свежие кадры с больным Борисом Корчевниковым серьезно напугали его фанатов. Как видно, ведущий резко похудел после перенесенной недавно операции. Его лицо осунулось, а под глазами появились черные круги. Фанаты подозревают, что Корчевников скрывает от них страшную правду о своем здоровье. В своем Телеграм–канале Корчевников опубликовал фото с посылкой, которая предназначена для жителей Донбасса. Он также рассказал о своем участии в сборе и отправке гуманитарной помощи. Ведущий показал, какие вещи небезразличные люди присылали в редакцию канала Спас. Все они были собраны в огромный груз, который уже готов к отправке.
«Одна из удивительных посылок на фронт», подписал фото Корчевников. «Подписчики обратили внимание не на коробки, а на внешний вид Корчевникова. Его лицо осунулось, под глазами залегли темные круги», — пишет «Пятый канал». Корчевников не стал отвечать на вопросы о своем самочувствии, чем только еще больше подогрел слухи о резком ухудшении состояния. Стоит отметить, что в середине лета ведущий рассказал об очередной операции на голове. Врачи пытаются спасти телезвезду от полной потери слуха. «Все должно восстановиться, и самая серьезная стадия лечения, надеюсь, уже позади», — говорил Корчевников.
# Шоу-бизнес Корчевников Борис
По материалам: z-aya

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