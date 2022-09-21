Брэд Питт запустил гендерно нейтральный косметический бренд и рассказал о своих бьюти-привычках: "Гвинет приучила меня умываться дважды в день"
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Брэд Питт запустил гендерно нейтральный косметический бренд и рассказал о своих бьюти-привычках: "Гвинет приучила меня умываться дважды в день"

Брэд Питт запустил гендерно нейтральный косметический бренд и рассказал о своих бьюти-привычках: "Гвинет приучила меня умываться дважды в день"

Брэд Питт продолжает открывать новые грани своего таланта. Вчера актер дебютировал в качестве скульптора на выставке в Финляндии, а сегодня представил свой косметический бренд Le Domaine, который будет специализироваться на гендерно нейтральной уходовой косметике. О своем начинании актер рассказал Vogue. По словам Питта, его отчасти вдохновил пример Гвинет Пэлтроу, которая весьма успешно запустила лайфстайл-марку Goop.

Мне нравится то, что сделала Гвинет [с Goop]. Она по-прежнему мой очень хороший друг, и она построила эту империю. В ней всегда был этот талант куратора, и это было прекрасной творческой отдушиной для нее. На самом деле, если подумать, она, вероятно, была первой, кто приучил меня умываться два раза в день... возможно (Брэд Питт и Гвинет Пэлтроу встречались в 90-х. — Прим. ред.),

— сказал Питт.

При этом Брэд сразу отметил, что принял сознательное решение не выступать в роли "лица" марки, рассказав, что его бьюти-рутина предельно проста и демонстрация уходовых процедур на камеру — это не его.

Я умываюсь, наношу серум и дневной крем — все. Вечером я снова умываюсь, наношу серум и ночной крем — закончили,

— рассказал Брэд.


Брэд Питт

У актера также спросили, кого он считает самым красивым мужчиной, и Питт отметил Джорджа Клуни (возможно, после такого комплимента он мог бы стать амбассадором марки).

В интервью Питт также рассказал о своем отношении к старости, отметив, что слоган "против старения" звучит нелепо.

Я не хочу бежать от старости. Это то, чего нельзя избежать, и я хотел бы, чтобы наша культура принимала ее немного больше. Мы как-то обсуждали в Le Domaine слоган "против старения", но это нелепо. Это сказка. Но что реально, так это забота о своей коже с точки зрения здоровья. Я вырос с деревенским менталитетом, как вы знаете: мыло раз в день — и свободен. И я думаю, что, если мы любим себя, если мы относимся к себе немного лучше, то в этом есть долгосрочные преимущества. Так что просто старейте здоровым, старейте здоровым образом.

Питт также поделился своими мыслями о том, как он видит свое будущее.

Чем старше я становлюсь, тем больше я думаю о качестве жизни и расходе времени. Я думаю, что после самоизоляции многие люди думали о том, как мы проводим время, почему мы так много работаем, чему мы посвящаем свою жизнь. Я думаю, что семья и друзья, в конце концов, — это все, что имеет значение,

— заключил Питт.

Пока публике представили два продукта: крем и серум. Бьюти-бренд актер разработал в сотрудничестве с семьей Перрен, известными во Франции виноделами и партнерами Питта по производству розе на его собственной винодельне Château Miraval. Концепция бьюти-бренда тоже связана с этим бизнесом и базируется на особых антиоксидантных свойствах винограда.


Один из ведущих мировых специалистов в области вина и здоровья человека, профессор энологии Университета Бордо Пьер-Луи Тейсседр, на протяжении 15 лет проводил исследование, чтобы определить, какой из 13 сортов винограда, которые семья Перрен выращивает в Провансе, обладает наиболее значимыми антиоксидантными свойствами. В итоге продукты Le Domaine изготовлены с использованием косточек винограда сорта "гренаш" и кожицы винограда сортов "сира" (или "шираз") и "мурведр". В разработках также принимал участие профессор Николя Леви, ведущий ученый в области исследования прогерии — чрезвычайно редкого генетического заболевания, ускоряющего старение у маленьких детей.


Надя Бесчетникова
# Шоу-бизнес Новости красоты
По материалам: spletnik.ru

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