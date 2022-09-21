Брук Шилдс снялась в рекламе нижнего белья бренда Ким Кардашьян Skims

Вадим Карасев

57-летняя Брук Шилдс стала лицом новой кампании бельевого бренда Ким Кардашьян Skims. Актриса снялась в рекламе новой коллекции бра, которая поступит в продажу 27 сентября. Она будет включать 15 различных моделей в фирменных для бренда нейтральных расцветках. Вместе с Шилдс в кампании также снялись Джульетт Льюис, Челси Хэндлер, Индия Мур, Becky G и Cassie.





Брук Шилдс





В дополнение к знаменитостям, 50 женщин — от официанток до генеральных директоров — принимают участие в рекламной кампании бюстгальтеров, "чтобы подчеркнуть приверженность бренда созданию неустаревающих моделей для женщин любого образа жизни и происхождения", говорится в пресс-релизе Skims.

Участницы кампании также снялись в видео, в котором рассказали о пути к принятию себя. Так, писательница и комедиантка Челси Хэндлер рассказала, что долго комплексовала из-за своей груди.

Я обматывала ее скотчем перед тем, как пойти в школу. Только к 40 годам я поняла, что моя грудь потрясающая,

— призналась она.





Челси Хэндлер

Бренд Skims быстро занял свою нишу на рынке — только за первые две минуты работы сайта в 2019 году Ким Кардашьян заработала 2 млн долларов. С тех пор коллекции, которые сегодня включают также купальники и одежду для дома, распродаются всегда молниеносно. Бра из новой линейки стоят от 36 до 58 долларов.

В этом году Bloomberg оценил Skims в 3,2 млрд долларов. По прогнозу издания, объем продаж в этом году может составить 400 млн долларов.





Джульетт ЛьюисИндия МурНадя Бесчетникова