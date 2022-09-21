ЦБ Армении объяснил ситуацию с картами «Мир» в стране
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ЦБ Армении объяснил ситуацию с картами «Мир» в стране

ЦБ Армении объяснил ситуацию с картами «Мир» в странеЦБ Армении: банки вправе сами принимать решения об обслуживании карт «Мир»

Центробанк Армении объяснил ситуацию с использованием в стране карт российской платежной системы «Мир». Выдержки из сообщения приводит «Интерфакс».

Согласно заявлению регулятора, коммерческие банки самостоятельно управляют своими рисками, в том числе связанными со вторичными санкциями. «Что касается изменений в процессе обслуживания клиентов, то коммерческие банки в случае изменения в своих условиях обслуживания уведомят клиентов в надлежащем порядке», — говорится в сообщении.

Ранее СМИ Армении сообщали о прекращении обслуживания в стране карт системы «Мир». Их держатели не могут обналичить средства в банкоматах или расплатиться в торговых точках.

Также в последнее время стало известно о прекращении обслуживания карт «Мир» турецкими банками Is Bankasi и Deniz Bank, казахстанским Halyk Bank и вьетнамским BIDV.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

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