ЧП: Турецкие авиалинии сперли чемоданы россиян

Сотни людей остались без багажа после отдыха в Турции. В результате в московских аэропортах образовались огромные очереди. Как сообщает «Москва 24», в зоне выдачи багажа в аэропорту Внуково выстроилась очередь примерно из 600 пассажиров, вернувшихся из Турции. А в телеграм-каналах пишут о такой же ситуации в Домодедово — люди стоят у окна «Розыск багажа». Всего сообщаются о проблемах у пассажиров как минимум семи рейсов из Антальи. По данным «М 24», авиакомпания Turkish Airlines сообщила, что «из-за погодных условий самолеты не могли быть перегружены», а потому отправила рейсы без багажа. Пассажиров предупредили, что либо они летят отдельно от своих вещей, либо не летят вовсе. Теперь же по прилете все пассажиры выстроились к окнам для написания заявления о пропаже багажа. При этом в каждом аэропорту для этого работает лишь одно окно с одним сотрудником (ведь обычно потери не носят массовый характер).