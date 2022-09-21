Что можно и что нельзя делать 22 сентября, в день осеннего равноденствия

На 22 сентября приходится день осеннего равноденствия. С ним связано много традиций, примет и запретов, которых придерживаются многие люди. С этого времени ночь понемногу становится длиннее и сравнивается с днем.

История дня осеннего равноденствия

Каждый год осеннее равноденствие наступает в одно и то же время — 22 сентября в 22:20. День становится короче, а своего максимума достигает лишь 22 декабря. После этой даты все происходит так же, только в обратном направлении, и так до 22 марта — дня весеннего равноденствия.





Согласно научной точке зрения, Солнце меняет свое положение, пересекает экватор и перемещается из северного в южное полушарие.

Что нужно делать в день осеннего равноденствия

В день осеннего равноденствия нежелательно оставлять свои дела, лучше сделать все и сразу, не лениться. Нужно позабыть о жадности, быть щедрыми и гостеприимными. 22 сентября следует оказывать помощь слабым, немощным и малообеспеченным. Если в праздничный день на столе будет мало угощений, то весь год будет голодным.

22 сентября можно навести порядок в доме, чтобы избавиться от накопившегося негатива. Важно в этот день выбросить ненужные вещи и предметы, потому что они тоже накапливают негатив. Не стоит ложиться спать, если в доме остались грязные полы и немытая посуда. В противном случае у кого-то из домочадцев появятся плохие мысли в голове.





Радоваться стоит тем, кому в эту ночь приснится плохой сон. Раньше все считали, что таким образом организм очищается от всего темного и злого.

Чтобы привлечь удачу в свою жизнь и свой дом, нужно в этот день угостить знакомых яблоками. Смотря на огонь, необходимо успеть загадать желание, ведь в этот день он обладает мощной энергетикой.

В данный день домой нужно принести веточку рябины — она поможет отогнать неприятности и беды. Хозяйки могут испечь пирожки с капустой — это принесет в их дом достаток. А если пирожки с ягодами, то успех будет в личной жизни.

К этому дню поспевает рябина. Если 22 сентября съесть одну ягоду, то зимой не будет никаких проблем со здоровьем. Рябина считается сильным оберегом, поэтому ее раскладывали на подоконнике, тем самым защищаясь от нечистой силы.

Что нельзя делать в день осеннего равноденствия





С этим днем связаны свои запреты, которых следует придерживаться, а именно:

нельзя никому желать зла;

запрещено ругаться и создавать конфликтные ситуации;

не следует отказывать в помощи нуждающимся людям;

не давать и не брать деньги в долг.

Этот день не подходит для начала нового дела. Все свои замыслы лучше отложить на другое время.

Приметы, связанные с осенним равноденствием



