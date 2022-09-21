Что такое икигаи: принципы счастья по-японски

У японцев есть такое понятие — икигаи. Оно означает состояние души, которого человек может достичь, следуя определенным принципам в жизни. Этот термин был придуман японскими мудрецами еще в XIV веке и с тех пор используется в японской философии, идеально отражая менталитет людей из страны восходящего Солнца. Благодаря учению икигаи, которое в переводе означает обретение смысла жизни, большинство японцев никогда не отступают от этих принципов и ощущают себя абсолютно счастливыми людьми.

Первый принцип икигаи: начинай с малого





Японцы — мудрый и трудолюбивый народ. Они знают, что все успешные люди начинали с малого и постепенно, ступенька за ступенькой, поднимались на вершину успеха. Поэтому, начиная свой творческий или профессиональный путь, они идут по нему последовательно, осторожно и никогда не стараются форсировать события, точно зная, что успех придет в свое время.

Второй принцип икигаи: освободи себя





Быть самостоятельными и свободными личностями японцы учатся с самого детства. Они стараются сохранить в себе детскую непосредственность, быть чистыми душой, открытыми всему новому. Они знают, что невозможно добиться успеха в жизни, если не принять себя такими, какими они есть, и зависеть от мнения окружающих.

Третий принцип икигаи: созидай и обрети гармонию с миром





Японцы знают, что только стремление к созиданию и жизнь в гармонии с миром дают большие возможности для формирования личности. Разрушение деструктивно и оно не приводит к успеху. Поэтому они стараются жить в гармонии с окружающим миром, с природой, со средой обитания, с другими людьми. Они воспринимают себя, как часть этого мира, нуждающегося в их защите и улучшении.

Четвертый принцип икигаи: радуйся мелочам





Жизнь состоит из мелочей, и чтобы обрести глобальное счастье, важно научиться им радоваться. Такой принцип жизни проповедуют все японцы. Они умеют благодарить судьбу за любую мелочь, которую она им дарует, и радоваться солнечному утру, велосипедной прогулке, чашке вкусного кофе. Они стараются извлекать уроки из всех своих ошибок и никогда их не повторять.

Пятый принцип икигаи: живи здесь и сейчас





Японцы знают, что каждое мгновенье, проведенное на этой земле, неповторимо, и считают важным проживать его полноценно, со всей глубиной чувств и эмоций. Идя к своим целям, они умеют радоваться процессу, а не только результату. А еще они позволяют себе заниматься не только тем, что приносит деньги, но и тем, от чего они получают истинное удовольствие и что делает этот мир лучше.