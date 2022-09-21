Что такое икигаи: принципы счастья по-японски
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Что такое икигаи: принципы счастья по-японски

Что такое икигаи: принципы счастья по-японски

У японцев есть такое понятие — икигаи. Оно означает состояние души, которого человек может достичь, следуя определенным принципам в жизни. Этот термин был придуман японскими мудрецами еще в XIV веке и с тех пор используется в японской философии, идеально отражая менталитет людей из страны восходящего Солнца. Благодаря учению икигаи, которое в переводе означает обретение смысла жизни, большинство японцев никогда не отступают от этих принципов и ощущают себя абсолютно счастливыми людьми.

Первый принцип икигаи: начинай с малого


Японцы — мудрый и трудолюбивый народ. Они знают, что все успешные люди начинали с малого и постепенно, ступенька за ступенькой, поднимались на вершину успеха. Поэтому, начиная свой творческий или профессиональный путь, они идут по нему последовательно, осторожно и никогда не стараются форсировать события, точно зная, что успех придет в свое время.

Второй принцип икигаи: освободи себя


Быть самостоятельными и свободными личностями японцы учатся с самого детства. Они стараются сохранить в себе детскую непосредственность, быть чистыми душой, открытыми всему новому. Они знают, что невозможно добиться успеха в жизни, если не принять себя такими, какими они есть, и зависеть от мнения окружающих.

Третий принцип икигаи: созидай и обрети гармонию с миром


Японцы знают, что только стремление к созиданию и жизнь в гармонии с миром дают большие возможности для формирования личности. Разрушение деструктивно и оно не приводит к успеху. Поэтому они стараются жить в гармонии с окружающим миром, с природой, со средой обитания, с другими людьми. Они воспринимают себя, как часть этого мира, нуждающегося в их защите и улучшении.

Четвертый принцип икигаи: радуйся мелочам


Жизнь состоит из мелочей, и чтобы обрести глобальное счастье, важно научиться им радоваться. Такой принцип жизни проповедуют все японцы. Они умеют благодарить судьбу за любую мелочь, которую она им дарует, и радоваться солнечному утру, велосипедной прогулке, чашке вкусного кофе. Они стараются извлекать уроки из всех своих ошибок и никогда их не повторять.

Пятый принцип икигаи: живи здесь и сейчас


Японцы знают, что каждое мгновенье, проведенное на этой земле, неповторимо, и считают важным проживать его полноценно, со всей глубиной чувств и эмоций. Идя к своим целям, они умеют радоваться процессу, а не только результату. А еще они позволяют себе заниматься не только тем, что приносит деньги, но и тем, от чего они получают истинное удовольствие и что делает этот мир лучше.

# Общество Психология
По материалам: rsute

Последние новости

Gas Station Simulator, ставшая популярной в Steam, выходит на Xbox в октябре
Gas Station Simulator, ставшая популярной в Steam, выходит на Xbox в
Вернутся ли Чистов и Ермакова в новый сезон Дом-2?
Вернутся ли Чистов и Ермакова в новый сезон Дом-2?
Что такое икигаи: принципы счастья по-японски
Что такое икигаи: принципы счастья по-японски
Новое средство передвижения - "собакат"
Новое средство передвижения - "собакат"
Кушанашвили: «Никогда не отрекусь от Галкина*! Я же знаю, что он искренне любил и любит Россию»
Кушанашвили: «Никогда не отрекусь от Галкина*! Я же знаю, что он
Украинцев предупредили об опасности «победы» в конфликте с Россией
Украинцев предупредили об опасности «победы» в конфликте с Россией
Стало известно о планах Госдумы признать Greenpeace иноагентом
Стало известно о планах Госдумы признать Greenpeace иноагентом
Поставки российского угля в Китай достигли максимума за пять лет
Поставки российского угля в Китай достигли максимума за пять лет
Лариса Андерсен рассказала, что делать в денно колеса 2022
Лариса Андерсен рассказала, что делать в денно колеса 2022
Пропавшая на неделю кошка вернулась домой, позвонила в дверной звонок и помяукала в камеру видеонаблюдения
Пропавшая на неделю кошка вернулась домой, позвонила в дверной звонок
Украине предсказали психологическое поражение от России
Украине предсказали психологическое поражение от России
Нумерологический прогноз на 2023 год
Нумерологический прогноз на 2023 год

Топ на сегодня

Grounded ушла «на золото», игра выходит на следующей неделе — на Xbox и в Game Pass
Grounded ушла «на золото», игра выходит на следующей неделе — на Xbox
Названы сроки перестройки российской экономики
Названы сроки перестройки российской экономики
Восстановлена хронология схода ледника Колка и гибели Сергея Бодрова в 2002 году
Восстановлена хронология схода ледника Колка и гибели Сергея Бодрова
Здания с необычным дизайном (20 фото)
Здания с необычным дизайном (20 фото)
Гороскоп от Анжелы Перл на 21 сентября 2022 года: как избежать разногласий с людьми
Гороскоп от Анжелы Перл на 21 сентября 2022 года: как избежать

Еще по теме

«Икигаи»: главные принципы счастья по-японски
Синдзо Абэ заявил о неизменности позиции Японии по Курилам
Как узнать характер человека? Попросите его скрестить руки на груди
Путин отказался принять от японцев еще одну собаку породы акита-ину