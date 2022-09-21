Deathloop уже доступна на Xbox Series X | S и в Game Pass

Вадим Карасев





Состоялся релиз шутера Deathloop студии Arkane на приставках Xbox Series X | S и PC (в Microsoft Store). Игра вышла в релиз с обновлением Goldeloop, а также сразу после релиза была добавлена в подписку Game Pass. Играть по Game Pass в Deathloop можно уже сейчас.

К выходу Deathloop на новой платформе и релизу в Game Pass представили новый трейлер, который можно посмотреть ниже.

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Напомним, Deathloop — одна из самых высокооцененных игр прошлого года, которая собрала множество наград.

DEATHLOOP

DEATHLOOP — шутер нового поколения от лионской студии Arkane, авторов знаменитой серии Dishonored. DEATHLOOP — это история о двух идеальных …

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