Deathloop уже доступна на Xbox Series X | S и в Game Pass
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Deathloop уже доступна на Xbox Series X | S и в Game Pass

Deathloop уже доступна на Xbox Series X | S и в Game Pass


Состоялся релиз шутера Deathloop студии Arkane на приставках Xbox Series X | S и PC (в Microsoft Store). Игра вышла в релиз с обновлением Goldeloop, а также сразу после релиза была добавлена в подписку Game Pass. Играть по Game Pass в Deathloop можно уже сейчас.

К выходу Deathloop на новой платформе и релизу в Game Pass представили новый трейлер, который можно посмотреть ниже.


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Напомним, Deathloop — одна из самых высокооцененных игр прошлого года, которая собрала множество наград.

DEATHLOOP

DEATHLOOP — шутер нового поколения от лионской студии Arkane, авторов знаменитой серии Dishonored. DEATHLOOP — это история о двух идеальных …
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# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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