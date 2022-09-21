День 21 сентября в истории
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День 21 сентября в истории

День 21 сентября в истории

День победы русских полков во главе с великим князем Дмитрием Донским над монголо-татарскими войсками в Куликовской битве (1380).

День воинской славы России отмечается в соответствии с федеральным законом «О днях воинской славы и памятных датах России» от 13 марта 1995 года.

Сражение между войсками во главе с великим князем Дмитрием Ивановичем (общей численностью порядка 100 тысяч воинов) и монголо-татарскими войсками Золотой Орды под предводительством Мамая (100-150 тысяч человек) произошло на Куликовом поле между реками Дон, Непрядва и Красивая Меча (ныне это территория Куркинского района Тульской области).

Победа русских войск в Куликовской битве нанесла сильнейший удар по могуществу Орды и ускорила её распад. Также важным следствием этого сражения стало усиление роли Московского княжества в образовании единого Русского государства. Великий князь Дмитрий Иванович получил почетное прозвище Донской.

В честь победы на высшей точке Куликова поля — Красном холме — в 1850 году была установлена памятная колонна. В 1996 году на месте легендарного сражения был создан Государственный военно-исторический и природный музей-заповедник «Куликово поле».

Международный день мира.

Памятная дата ООН. Первоначально была установлена резолюцией Генеральной Ассамблеи организации в 1981 году и отмечалась в третий вторник сентября — в день открытия сессий Генеральной Ассамблеи организации. В 2001 году было принято решение отмечать День мира 21 сентября.

В этот день ООН предлагает всем странам прекращать военные действия или проводить образовательные и общественные информационные акции, посвященные теме мира.

В ООН Международный день мира ежегодно начинается у «Колокола мира», который был отлит из монет, собранных детьми из 60 стран мира, и подаренных организации в июне 1954 года Японией.

Всемирный день русского единения.

Инициатором создания этого неофициального праздника стал Русский объединительный союз соотечественников в Киргизии. Его, начиная с 2010 года ежегодно, отмечают в более 30 странах мира. Символом Всемирного дня русского единения стала русская березка.

Международный день распространения информации о болезни Альцгеймера.

Он был учрежден в 1994 году по инициативе организаций, занимающихся исследованиями болезни Альцгеймера и поиском способов замедлить ее развитие.

Болезнь Альцгеймера — наиболее распространённая форма деменции — впервые была описана в 1907 году немецким психиатром Алоисом Альцгеймером. Заболевание, как правило, обнаруживается у людей старше 65 лет. Старческим слабоумием в мире страдают свыше 35 миллионов человек. По различным оценкам, эта цифра неуклонно растет и к 2050 году может достигнуть более 110 миллионов людей.

День нулевой эмиссии.

Идея уменьшить негативное воздействие человека на экологию путем сокращения выбросов в атмосферу продуктов горения углеводородов (нефти, бензина, газа, угля) родилась в Канаде в 1980-х годах. В этот день предлагается минимизировать использование электроэнергии, которое вырабатывается за счёт сжигания углеводородов.

29 лет назад (1993) Президент России Борис Ельцин подписал указ о роспуске Верховного Совета и Съезда народных депутатов.

Внутриполитический кризис в России начался в 1992 году. Он был вызван противостоянием двух политических сил: с одной стороны — сторонники Бориса Ельцина, которые выступали за принятие новой Конституции, усиление президентской власти и экономические реформы; с другой — руководство Верховный Совет РСФСР, ряд народных депутатов и вице-президент России Александр Руцкой, которые хотели сохранить всю полноту власти у Съезда и были против проведения радикальных экономических реформ.

21 сентября 1993 года президент России Борис Ельцин подписал указ «О поэтапной конституционной реформе в Российской Федерации». Согласно документу, Верховный Совет и Съезд народных депутатов распускались, а на декабрь 1993 года назначались выборы в первую Государственную Думу. 22 сентября на экстренной сессии Верховного Совета было принято постановление о прекращении полномочий Ельцина, а исполнение обязанностей главы государства были возложены на вице-президента Александра Руцкого.

3 октября в Москве начались массовые беспорядки. Группа вооружённых сторонников Верховного Совета захватила здание московской мэрии и предприняла попытку захвата телецентра «Останкино». В Москве было объявлено чрезвычайное положение. 4 октября Съезд народных депутатов и Верховный Совет были разогнаны введёнными Москву войсками с применением оружия и бронетехники. Руководители обороны Белого дома (Александр Руцкой, Руслан Хасбулатов и другие) были арестованы.

96 лет назад (21-25 сентября 1926) в Москве состоялся учредительный съезд Всероссийского объединения глухо­немых.

Сегодня членами Всероссийского общества глухих (такое название организация носит с 1959 года) являются порядка 100 тысяч человек. У него 82 региональных, 615 местных отделений на всей территории России.

102 года назад (1920) был создан Государственный летно-испытательный центр Мино­бороны России им. В. П. Чкалова (ГЛИЦ).

21 сентября 1920 года приказом Реввоенсовета был образован На­учно-опытный аэродром Главвоздухфлота республики. Он стал первой в стране организацией, предназначенной для проведения испытаний новой авиационной техники.

За свою вековую историю Центр не раз преобразовывался и реорганизовывался. С 1960 года он базируется на аэродроме Ахтубинск в  Астраханской области.

Сегодня ГЛИЦ — основное учреждение Вооруженных Сил России, в котором перед поступлением на вооружение проходит испытания военная авиационная техника и средства авиационного вооружения. Ежегодно здесь проводится свыше 220 самостоятельных испытаний с выполнением порядка 1,6 тысяч полетов в год, более 70 научно-исследовательских работ, направленных на совершенствование методического обеспечения испытаний перспективной авиационной техники и вооружения.

108 лет назад (1914) завершилась Галицийская битва.

Это одно из крупнейших сражений Первой мировой войны началось 18 августа 1914 года. В битве в Галиции участвовали 5 армий русского Юго-Западного фронта, Днестровский отряд под командованием генерала Николая Иванова, которым противостояли 4 австро-венгерские армии под командованием эрцгерцога Фридриха и фельдмаршала Гётцендорфа, а также германская группа генерала Ремуса фон Войрша. Всего на полях сражения с обеих сторон сошлись около 2 миллионов человек.

Замысел русского командования заключался в окружении и уничтожении основной части сил противника на львовском направлении. В свою очередь австро-венгерское командование планировало разгром правого крыла русского Юго-Западного фронта.

В результате Галицийской битвы, которая продлилась 33 дня, русские войска заняли территорию Галиции и часть Австрийской Польши, а также создали угрозу вторжения в Венгрию и Силезию. Военная мощь Австро-Венгрии была сильно подорвана.

В ходе сражения потери русских войск, в том числе пленными, составили 230 тысяч человек, австро-венгерских — 325 тысяч человек (из них порядка 100 тысяч пленными).

223 года назад (1799) начался знаменитый переход русских и австрийских войск под командованием Александра Суворова через Швейцарские Альпы.

После серии побед в Италии весной-летом 1799 года фельдмаршалу Александру Суворову был отдан приказ отправиться в Швейцарию для соединения с корпусом генерала Александра Римского-Корсакова с тем, чтобы перенести военные действия на территорию Франции.

Для перехода Суворов избрал самый короткий, но самый трудный путь -через перевал Сен-Готард, который был занят французскими войсками.

В начале сентября русские войска прибыли в Таверне, где союзники-австрийцы должны были подготовить для войск Суворова 1430 мулов, горную артиллерию, боеприпасы и запас продовольствия. Но там фельдмаршала ждал неприятный сюрприз: необходимых запасов не было. На подготовку операции ушла неделя.

21 сентября, получив 650 мулов и используя под вьюки 1,5 тысячи лошадей спешенных русских казаков, войска двумя колоннами двинулись через перевал Сен-Готард, который был занят французским отрядом Лекурба, на Швиц.
24 сентября войскам Суворова удалось завладеть перевалом. На следующий день с боями они прошли Чёртов мост, и 26 сентября прибыли в Альтдорф. Здесь выяснилось, что данные, полученные из австрийского штаба, не верны: дороги к Швицу вдоль озера нет, а переправочные средства уведены французами. Войскам Суворова пришлось с боями по горным тропам и карнизам скал преодолевать труднодоступный перевал Росток и Муотенскую долину. Через два дня они прибыли в  долину, где узнали, что корпус Римского-Корсакова был разбит под Цюрихом. 

Армия Суворова осталась почти без боеприпасов и продовольствия, к тому же была окружена втрое превосходящим противником. Суворов был вынужден предпринять новый трудный переход, завершившийся лишь в начале октября.

В общей сложности за 17 дней похода войска Суворова преодолели семь высокогорных альпийских перевалов — около 300 километров по узким горным тропам, снегу и скалам. Потери русской армии составили 5 100 человек — примерно 1/4 часть от всей численности. Русская армия отбила все атаки превосходящих сил противника, вышла из окружения и даже вывела 1,4 тысяч пленных.

За Швейцарский поход Александр Суворов в ноябре 1799 года был возведён в звание генералиссимуса.

971 год назад (1051) в Новгороде был освящен Софийский Собор.

Храм был заложен в Новгородском кремле на месте Владычного двора князем Владимиром Ярославичем, сыном великого князя Киевского Ярослава Мудрого, и епископом новгородским Лукой Жидятой. Его строительство началось в феврале 1045 года.

21 сентября 1051 года Софийский Собор был освящён. Несколько веков храм был не только религиозным, но и политическим центром. Здесь принимали послов и иностранных гостей, решались важные государственные вопросы, хранилась казна архиерейского Дома Святой Софии. В соборе хоронили видных политических и религиозных деятелей. 

В 1920-х годах служба в храме была прекращена, и до начала Великой Отечественной войны в нем размещался музей атеизма. В августе 1991 года Софийский собор был возвращен Русской Православной Церкви.

# Общество / Главные новости Общество
По материалам: pnp.ru

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