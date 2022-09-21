Дом-2 проводит кастинг и отбирает желающих родить ребёнка на проекте

Вадим Карасев

На телестройке открывается новый формат, где пары могут завести ребёнка, но не просто так, а получив за это деньги. Задумка, конечно, довольно оригинальная.Как оказалось, за участие в этом мероприятии и рождение ребёнка пары получат по одному миллиону рублей за первую беременность и по пятьсот тысяч за последующие. При этом в конце первого сезона телешоу каждая из участниц сможет побороться за еще большую сумму — десять миллионов рублей.На проект зовут молодых пар, которые готовы к расширению семьи и согласны растить малышей под прицелами телекамер. Денежное вознаграждение станет отличным стартом и мотивацией.Ситуация складывается довольно интересная. Может создателям проекта до сих пор не даёт покоя тот момент, когда на Острове любви застряли сразу три беременные девушки? Или новый формат проекта больше подходит под концепцию телеканала Ю? Фиктивные пары их больше не устраивают? Интересно, а фиктивные беременности будут?