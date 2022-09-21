EA считает эксклюзивность Call of Duty «возможностью» для себя

Вадим Карасев





На фоне сделки между Microsoft и Activision Blizzard активно обсуждают вероятность, что Call of Duty станет эксклюзивом платформы Xbox. На данный момент Microsoft официально не заявляла, что планирует сделать популярный шутер эксклюзивом Xbox, даже наоборот, отмечая, что намерена сохранить его на всех актуальных игровых платформах.

Генеральный директор издательства Electronic Arts Эндрю Уилсон, выступая на видеоконференции, прокомментировал возможную эксклюзивность Call of Duty. По его словам, это хорошая возможность для франшизы Battlefield стать еще популярнее:

В мире, где есть вопросы о будущем Call of Duty и о том, на каких платформах шутер может быть доступен в будущем, являться независимым от платформы издательством с полностью кросс-платформенным Battlefield, я думаю, это потрясающая возможность.

Напомним, ближайшая к релизу Call of Duty: Modern Warfare 2 выходит на всех актуальных игровых платформах и даже будет иметь эксклюзивные бонусы на Playstation.