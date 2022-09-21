Еще три женщины рассказали, что Адам Ливайн флиртовал с ними
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Еще три женщины рассказали, что Адам Ливайн флиртовал с ними

Еще три женщины рассказали, что Адам Ливайн флиртовал с ними

Еще три девушки рассказали, что солист Maroon 5 Адам Ливайн флиртовал с ними. Одна из них — его преподаватель йоги. Ранее о связи с Ливайном рассказала модель Самнер Строу, которая в видеообращении заявила, что у нее был роман с музыкантом во время его брака.

Под хештегом #ExsposeAdamLevine ("Разоблачить Адама Ливайна") девушки делятся своими историями о том, как Ливайн пытался соблазнить их. Так, бывший тренер Ливайна по йоге Аланна Забель, которая тренировала его с 2007 по 2010 год, рассказала в инстаграме*, что музыкант присылал ей неоднозначные сообщения — писал, что у нее "лучшая задница в городе" и что он хочет провести день с ней обнаженной. Из-за этой переписки у нее возник серьезный конфликт с ее бойфрендом, который в ходе ссоры сломал ей запястье.


Аланна Забель

За обвинениями Забель последовали и другие. Так, девушка Марика попросила свою знакомую опубликовать в сети скриншоты переписок с музыкантом. В сообщениях Ливайн делает Марике комплименты, говорит ей, что одержим ей, и предлагает заняться сексом. Судя по перепискам, с Марикой Ливайн встречался вживую и имел с ней интимные отношения: в тексте он обсуждал, как она была "хороша".

При этом Марика в переписке сама напоминает ему, что он женат, на что Ливайн отвечает, что "все сложно". Многие из скриншотов позже оказались удалены.


Марика

Недвусмысленные комплименты Ливайн делает и девушке по имени Элисон Роуз, с которой он обменивался интимными фото и видео. Кроме того, в одной из переписок он снова рассказывает о беременности своей жены и признается, что у него будет мальчик.


Элисон Роуз

После того как история его романа со Строу стала достоянием общественности, Ливайн был вынужден принести публичные извинения. При этом роман с моделью он опроверг, но признал, что флиртовал с ней, о чем теперь сожалеет. Его пост только вызвал новую волну гнева: его раскритиковали многие известные женщины, в том числе модель Эмили Ратаковски, которая недавно объявила о расставании с мужем из-за его измен.

Адам Ливайн и Бехати Принслу женаты уже восемь лет, у них две дочери, в начале сентября стало известно, что пара ждет третьего ребенка.


Ксения Смирнова
# Новости на сегодня / Шоу-бизнес Новости
По материалам: spletnik.ru

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