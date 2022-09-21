Европа уже потеряла от энергетического кризиса около 500 млрд евро
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Европа уже потеряла от энергетического кризиса около 500 млрд евро

Европа уже потеряла от энергетического кризиса около 500 млрд евро

Убытки экономик стран Евросоюза от энергокризиса приблизились к отметке в 500 млрд евро, сообщает Bloomberg, ссылаясь на данные аналитического центра Bruegel.

"Счет за энергетический кризис в Европе приближается к 500 миллиардам евро ($496 млрд), несмотря на попытки правительств европейских стран смягчить удар от резкого роста цен".

Сейчас 27 стран ЕС вместе выделили 314 млрд евро на смягчение последствий энергетического кризиса для потребителей и бизнеса. Правительство Британии, вышедшей в прошлом году из состава ЕС, предоставило 178 млрд евро на преодоление негативных последствий для экономики страны.


В течение последних месяцев бюджетное бремя стран Европы от расходов на смягчение энергетического кризиса выросло до 1,7% суммарного ВВП Евросоюза. Рост затрат обусловлен увеличением среднегодовых темпов инфляции в регионе и риском затяжной рецессии на континенте. Потому правительства стран ЕС начали готовить чрезвычайный план для преодоления энергокризиса, в который войдет передача сверхприбылей энергетических компаний домохозяйствам и предприятиям, оказавшимся в наиболее уязвимом положении из-за роста цен на природный газ и другое сырье. Документ, вероятно, примут не позже 30 сентября.

После заявления России о закрытии "Северного потока" до тех пор, пока действуют западные санкции, цены на газ выросли еще на 30%, и сейчас они эквивалентны примерно $400 за баррель нефти. Из-за использования российского газа многими европейскими производителями рост цен отразился и на стоимости электроэнергии. ЕС рассматривает вопрос об ограничении доходов производителей электричества, которым сейчас платят по сверхвысоким спотовым ценам. Согласно данным исследования Университетского колледжа Лондона, сверхприбыль производителей электроэнергии в Великобритании может составить около 30 млрд фунтов стерлингов.

# Главные новости
По материалам: uposters.ru

Последние новости

Поправки о «мобилизации» не поддержал один сенатор Совфеда
Поправки о «мобилизации» не поддержал один сенатор Совфеда
Напряженный период у Тельцов, открытые дороги перед Львами: гороскоп на октябрь 2022 года от Александра Зараева
Напряженный период у Тельцов, открытые дороги перед Львами: гороскоп
Twitch заблокировал аккаунт показывавшего горящую газовую плиту россиянина
Twitch заблокировал аккаунт показывавшего горящую газовую плиту
Маргарита Симоньян возмущена поведением Аллы Пугачевой
Маргарита Симоньян возмущена поведением Аллы Пугачевой
Василиса Володина рассказала, когда переломится военная ситуация
Василиса Володина рассказала, когда переломится военная ситуация
Анна Хилькевич легла под нож из-за критики
Анна Хилькевич легла под нож из-за критики
Европа уже потеряла от энергетического кризиса около 500 млрд евро
Европа уже потеряла от энергетического кризиса около 500 млрд евро
Настя Ивлеева: «Я свободна. Мои двери открыты, даже стучаться не надо»
Настя Ивлеева: «Я свободна. Мои двери открыты, даже стучаться не надо»
Сергей Бурунов вышел на связь после госпитализации с коронавирусом
Сергей Бурунов вышел на связь после госпитализации с коронавирусом
Заболевший ковидом Сергей Бурунов записал видео из больничной палаты
Заболевший ковидом Сергей Бурунов записал видео из больничной палаты
Оценены расходы Европы на борьбу с энергокризисом
Оценены расходы Европы на борьбу с энергокризисом
Тот самый вкус: оригинальный рецепт шведских фрикаделек из Икеи, как приготовить
Тот самый вкус: оригинальный рецепт шведских фрикаделек из Икеи, как

Топ на сегодня

Рита Дакота: «На меня поднимали руку, мне изменяли, унижали. Это нормально»
Рита Дакота: «На меня поднимали руку, мне изменяли, унижали. Это
Hardspace: Shipbreaker уже доступна на Xbox Series X | S и в Game Pass, трейлер к релизу
Hardspace: Shipbreaker уже доступна на Xbox Series X | S и в Game
В Армении сообщили о прекращении работы карт «Мир»
В Армении сообщили о прекращении работы карт «Мир»
Мужчина решил вспомнить молодость и угодил в эпичный фейл
Мужчина решил вспомнить молодость и угодил в эпичный фейл
Подборка забавных твитов обо всем - 20.09.2022 (15 фото)
Подборка забавных твитов обо всем - 20.09.2022 (15 фото)

Еще по теме

В Швейцарии подсчитали стоимость санкций против России для ЕС
ЕС решил поддержать южные страны за счет восточных
В Германии оценили убытки от антироссийских санкций
ЕС выделит Украине 1,2 млрд евро. Послы поддержали программу