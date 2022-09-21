Европа уже потеряла от энергетического кризиса около 500 млрд евро

Вадим Карасев

Убытки экономик стран Евросоюза от энергокризиса приблизились к отметке в 500 млрд евро, сообщает Bloomberg, ссылаясь на данные аналитического центра Bruegel.

"Счет за энергетический кризис в Европе приближается к 500 миллиардам евро ($496 млрд), несмотря на попытки правительств европейских стран смягчить удар от резкого роста цен".

Сейчас 27 стран ЕС вместе выделили 314 млрд евро на смягчение последствий энергетического кризиса для потребителей и бизнеса. Правительство Британии, вышедшей в прошлом году из состава ЕС, предоставило 178 млрд евро на преодоление негативных последствий для экономики страны.

В течение последних месяцев бюджетное бремя стран Европы от расходов на смягчение энергетического кризиса выросло до 1,7% суммарного ВВП Евросоюза. Рост затрат обусловлен увеличением среднегодовых темпов инфляции в регионе и риском затяжной рецессии на континенте. Потому правительства стран ЕС начали готовить чрезвычайный план для преодоления энергокризиса, в который войдет передача сверхприбылей энергетических компаний домохозяйствам и предприятиям, оказавшимся в наиболее уязвимом положении из-за роста цен на природный газ и другое сырье. Документ, вероятно, примут не позже 30 сентября.

После заявления России о закрытии "Северного потока" до тех пор, пока действуют западные санкции, цены на газ выросли еще на 30%, и сейчас они эквивалентны примерно $400 за баррель нефти. Из-за использования российского газа многими европейскими производителями рост цен отразился и на стоимости электроэнергии. ЕС рассматривает вопрос об ограничении доходов производителей электричества, которым сейчас платят по сверхвысоким спотовым ценам. Согласно данным исследования Университетского колледжа Лондона, сверхприбыль производителей электроэнергии в Великобритании может составить около 30 млрд фунтов стерлингов.