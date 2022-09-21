Фанаты Нюши вычислили любовницу ее мужа

Певица Нюша заговорила об изменах. Громкий скандал разгорелся вокруг певицы Нюши, она же Анна Шурочкина, и ее мужа Игоря Сивова. Супруги во всеуслышание объявили, что пережили измену в браке, но не стали уточнять, кто совершил адюльтер. Однако поклонники певицы сами сделали необходимые выводы и обвинили в неверности Игоря, решив, что Нюша физически не могла «пойти налево», потому что была беременна, а потом заботилась о новорожденном малыше.Некоторые сплетники пошли еще дальше и вычислили предполагаемую любовницу Сивова. Так, по версии авторов Telegram-канала Немалахов, муж Нюши мог закрутить роман с Викторией Лопыревой. Дело в том, что артистка, перебравшись в ОАЭ, подружилась там с моделью и тесно с ней общалась. К тому же супруг артистки, не стесняясь, «лайкал» эффектные фото Виктории в соцсети. А ранее сам говорил, что причиной измены в их браке с Нюшей могла стать потеря одним из супругов сексуальной привлекательности. Напомним, Лопырева в настоящее время замужем за Игорем Булатовым, которому она родила сына Марка Лионеля в феврале 2019 года. Однако до того, как вступит в брак с бизнесменом, модель оказалась замешана в другом скандале с адюльтером. Поговаривали, что с Булатовым Виктория сошлась, пока он был женат на Тате Карапетян, приходившейся ей близкой подругой. Якобы именно в ее доме Лопырева и познакомилась с Игорем, а потом увела его из семьи с двумя детьми. Тата же узнала обо всем из СМИ, увидев опубликованные фото супруга, отдыхающего с разлучницей.