Фил Спенсер прокомментировал успехи Sony и Playstation 5
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Фил Спенсер прокомментировал успехи Sony и Playstation 5

Фил Спенсер прокомментировал успехи Sony и Playstation 5


Руководитель Microsoft Gaming Фил Спенсер в интервью порталу CNN прокомментировал работу конкурентов. В частности, Спенсер похвалил успешную многопользовательскую игру New World от Amazon и дал высокую оценку работе Nintendo и Sony в целом. Комментируя отдельно успехи Sony и Playstation 5, Фил Спенсер заявил, что его вдохновляет проделанная японской компанией работа:

Sony проделала хорошую работу с Playstation 5. Когда мы смотрим на репутацию бренда Playstation и их игровое сообщество, мы можем многому научиться. Потому что только сосредоточив внимание на своих клиентах и ​​выполняя последовательную работу, всегда удивляя и радуя своих пользователей, можно действительно создать лояльную фан-базу, как это получилось сделать на платформах Playstation. И я хочу сделать то же самое на Xbox.

Я прислушиваюсь к отзывам игроков, и их критика справедлива, они должны привлекать нас к ответственности за новые игры, которые появляются регулярно, и ожидать, что они будут фантастическими. Мы серьезно относимся к этим отзывам.

В том же интервью Фил Спенсер заявил, что ждет с нетерпением будущего года, когда видит линейку эксклюзивов Xbox, где он отдельно выделил Starfield и Redfall.

# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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