Франция хорошо подготовилась к предстоящей зиме
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Франция хорошо подготовилась к предстоящей зиме

Франция хорошо подготовилась к предстоящей зимеГлава Engiе заявил о заполненности газовых хранилищ Франции более чем на 95 процентов

В настоящее время Франция заполнила газовые хранилища более чем на 95 процентов — страна подготовилась к предстоящей зиме лучше, чем предполагала три-четыре месяца назад, заявил глава энергетического концерна Engie Жан-Пьер Кламадье. Его слова передает ТАСС.

Несмотря на это, французам все равно необходимо следовать рекомендациям властей и снизить температуру в жилых помещениях до 19 градусов. Кламадье отметил, что таким образом получится сэкономить 7 процентов от общего объема потребления газа в стране. Спрос на топливо уже уменьшили крупные предприятия. «Речь идет о сокращении примерно на 30 процентов по сравнению с тем, что мы видели в прошлом году», — сказал он.

Данные Ассоциации операторов газовой инфраструктуры подтверждают слова главы Engie о хорошей заполненности хранилищ: сейчас французские хранилища заполнены на 95,66 процента. В среднем хранилища в регионе сейчас заполнены более чем на 86 процентов. Целевого уровня в 80 процентов, которого требовалось достичь к 1 ноября, уже преодолели 15 из 18 стран ЕС, имеющих газовые хранилища.

Ранее о заполненности газовых хранилищ и достижении нового этапа сообщали в Германии. Страна обеспечена газом на зиму более чем на 90 процентов. Республика уже опередила план: ранее правительство обязало всех операторов заполнить подземные хранилища на 85 процентов к 1 октября. К 1 ноября страна планирует заполнить хранилища на 95 процентов. Руководитель Федерального сетевого агентства ФРГ Клаус Мюллер отметил, что достижение такого уровня повысит безопасность энергоснабжения страны и поможет справиться с возможными чрезвычайными ситуациями, но ФРГ необходимо продолжать пополнять запасы.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

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