ФРС США третий раз подряд повысила базовую процентную ставку
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ФРС США третий раз подряд повысила базовую процентную ставку

ФРС США третий раз подряд повысила базовую процентную ставкуФРС США повысила базовую ставку до 3-3,25% годовых

Федеральная резервная система (ФРС) США третий раз подряд повысила базовую процентную ставку. Об этом сообщает Bloomberg.

Ставка увеличилась на 75 базисных пунктов — до 3-3,25 процента годовых.

Глава американского регулятора Джером Пауэлл заявил, что ФРС продолжит повышать ставку до определенного уровня, а затем удерживать его. Он объяснил, что таким образом ведомство планирует снизить инфляцию в стране до двух процентов.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

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