Вадим Карасев

ФРС США повысила базовую ставку до 3-3,25% годовых

Федеральная резервная система (ФРС) США третий раз подряд повысила базовую процентную ставку. Об этом сообщает Bloomberg.

Ставка увеличилась на 75 базисных пунктов — до 3-3,25 процента годовых.

Глава американского регулятора Джером Пауэлл заявил, что ФРС продолжит повышать ставку до определенного уровня, а затем удерживать его. Он объяснил, что таким образом ведомство планирует снизить инфляцию в стране до двух процентов.