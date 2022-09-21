Gas Station Simulator, ставшая популярной в Steam, выходит на Xbox в октябре
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Gas Station Simulator, ставшая популярной в Steam, выходит на Xbox в октябре

Gas Station Simulator, ставшая популярной в Steam, выходит на Xbox в октябре


Авторы популярной в Steam игры Gas Station Simulator, которая предлагает стать владельцем собственной автозаправочной станции, анонсировали планы по релизу проекта на Xbox. Релиз Gas Station Simulator на игровых приставках Xbox One и Xbox Series X | S состоится 20 октября, о чем разработчики сообщили в новом трейлере.


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Стоит сказать, что после релиза Gas Station Simulator в Steam в сентябре прошлого года проект получил огромную популярность. Сейчас у игры больше 13 тысяч отзывов в Steam, а суммарная оценка «Очень положительная».

Gas Station Simulator — атмосферная игра о развитии собственной автозаправочной станции. Игрокам предстоит сначала стать владельцем старой и малоприбыльной заправки, которую можно вырастить в нечто престижное и приносящее прибыль.

# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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