Глава Минэкономразвития расскажет сенаторам о прогнозах на ближайшие три года
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Глава Минэкономразвития расскажет сенаторам о прогнозах на ближайшие три года

Глава Минэкономразвития расскажет сенаторам о прогнозах на ближайшие три года

На первом пленарном заседание осенней парламентской сессии 21 сентября палата регионов рассмотрит закон о введении единых федеральных общеобразовательных программ. Также планируется ратификация пакета документов о сотрудничестве с Белоруссией. Во время «правительственного часа» выступит министр экономического развития России Максим Решетников.

Первое в осенней сессии заседание традиционно откроет выступление председателя Советы Федерации Валентины Матвиенко. Также удостоверения и значки сенаторов будут вручены тем парламентариям, которые делегированы в палату избранными по итогам Единого дня голосования-2022 законодательными и исполнительными органами власти регионов России.

В повестке заседания — ряд законов, среди которых внесенные сенаторами РФ Ольгой Забраловой и Лилией Гумеровой поправки в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» в части введения федеральных основных общеобразовательных программ. Сенаторы также обсудят поправки в Бюджетный кодекс об особенностях исполнения бюджетов всех уровней в 2022 году.


Кроме того, парламентарии рассмотрят законы о ратификации ряда документов с Республикой Беларусь, включая Договор о гармонизации таможенного законодательства и протоколы о продлении соглашений о военном сотрудничестве двух стран. Планируется, что сенаторы рассмотрят и новые поправки в Уголовный кодекс РФ, касающиеся ответственности за преступления против военной службы во время мобилизации.

О прогнозе социально-экономического развития России на ближайшие три года год в рамках «правительственного часа» сенаторам доложит министр экономического развития РФ Максим Решетников. А парламентский формат «час субъекта» будет посвящен Иркутской области. Запланированы выступления губернатора региона Игоря Кобзева и председателя законодательного собрания области Александра Ведерникова.

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По материалам: pnp.ru

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