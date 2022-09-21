Гоблин отреагировал на просьбу Пугачевой признать ее иноагентом

Вадим Карасев

Блогер Пучков счел, что просьба Пугачевой признать ее иноагентом выглядит как сумасшествие

Российский блогер Дмитрий Пучков, также известный под псевдонимом Гоблин, высказался о просьбе певицы Аллы Пугачевой признать ее иностранным агентом вслед за тем, как Минюст включил в реестр физлиц-иноагентов ее супруга Максима Галкина. Заявление артистки он прокомментировал в подкасте «Война и мир» на радио KP.RU.

По мнению Пучкова, обращение певицы к Минюсту «выглядит как сумасшествие натуральное». «Как-то к таким годам в голове должно перестать плескаться известное вещество, а должно установиться спокойствие и трезвый рассудок», — раскритиковал российскую исполнительницу блогер.

Помимо этого, он счел, что Пугачева ощущает в себе «какие-то нечеловеческие возможности», поэтому решила «прочищать головы» себе и окружающим. Гоблин также заявил, что у певицы «с интеллектом-то плохо давно», и привел в пример ее участие в «Евровидении». В заключении он указал, что у артистки, по его мнению, также «сбит прицел».

Пугачева попросила Минюст включить ее в реестр иноагентов в воскресенье, 18 сентября. В своем посте в соцсети артистка подчеркнула, что солидарна с супругом, которого считает «честным, порядочным и искренним человеком, настоящим и неподкупным патриотом России». Позже в Минюсте сообщили, что не рассматривали просьбу Пугачевой.

Галкина внесли в список физлиц-иноагентов в пятницу, 16 сентября. В реестре отмечается, что юморист занимается политической деятельностью. В графе «сведения об иностранных источниках» написана Украина. Артист позже заявил, что не считает себя иноагентом. Он также подчеркнул, что не готов отказаться от политической сатиры.