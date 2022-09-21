Художник показал, как могли бы выглядеть комиксовые супергерои, будь они персонажами Disney и Pixar
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Художник показал, как могли бы выглядеть комиксовые супергерои, будь они персонажами Disney и Pixar

Художник показал, как могли бы выглядеть комиксовые супергерои, будь они персонажами Disney и Pixar

Самуэль Шеве — французский иллюстратор и графический дизайнер, который без ума от супергеройской тематики и всяких комиксовых штук. В его работах постоянно присутствуют киношные и мультипликационные герои, которые в той или иной мере с ними связаны. Однако к персонажам мира Дисней и Пиксар художник тоже не равнодушен. Поэтому Самуэль решился на любопытный эксперимент. Он представил, как бы герои мультфильмов Дисней и Пиксар выглядели в образах различных супергероев. Иллюстратор переодел мультяшек в эффектные костюмы, добавил им соответствующий грим и другие важные детали. Результат работ получился довольно любопытным. Предлагаем вам взглянуть на них самостоятельно.

Флинн Райдер («Рапунцель») и Тони Старк («Железный человек»)

Флинн Райдер («Рапунцель») и Локи

Флинн в образе Локи и Тони Старка выглядит не менее гармонично, чем в своём собственном. Создатели вполне могли бы перевоплотить его в какого-нибудь супергероя в рамках диснеевской вселенной.

Кристофф («Холодное сердце») и Тор

Ханс («Холодное сердце») и Капитан Америка

Образ Капитана Америки способен скрасить каждого. Это правило касается даже самого неприятного антагониста, которым является Ханс.

Карл Фредриксен («Вверх») и Капитан Америка

Моана («Моана») и Камала Хан («Мисс Марвел»)

Моана («Моана») и Брунгильда («Тор»)

Мауи («Моана») и Дракс («Стражи галактики»)

Разбойник Стаббингтон («Рапунцель: Запутанная история») и Танос («Мстители»)

Матушка («Рапунцель: Запутанная история») и Штормовой фронт («Пацаны»)

Барли («Вперёд») и Питер Квилл («Стражи Галактики»)

Айан («Вперёд) и Питер Паркер («Человек-паук»)

Анна («Холодное сердце») и Гамора («Стражи Галактики»)

Анна («Холодное сердце») и Фелиция («Чёрная кошка»)

Анна («Холодное сердце») и Джессика («Женщина-Халк: Адвокат»)

Не так давно мир увидел американский сериал, созданный Джессикой Гао для стримингового сервиса Disney+, который рассказывает историю Женщины-Халка. Сериал получил смешанные отзывы критиков и зрителей, их мнения радикально разделились. Эксперты оказались более лояльны к кинокартине. Графика в кинокартине также была воспринята неоднозначно.

Шэнк («Ральф против интернета») и Диана («Чудо-женщина)

Эдна Мод («Суперсемейка) и Мантис («Стражи Галактики»)

Эльза («Холодное сердце») и Алая Ведьма

Эльза («Холодное сердце») и Хела («Тор: Рагнарёк»)

Боб Парр («Суперсемейка») и Хеллбой

Здесь вы можете посмотреть яркие и забавные карикатуры, главными героями которых стали супергерои Марвел.

# Интересное
По материалам: twizz

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