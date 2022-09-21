Художник показал, как могли бы выглядеть комиксовые супергерои, будь они персонажами Disney и Pixar
Самуэль Шеве — французский иллюстратор и графический дизайнер, который без ума от супергеройской тематики и всяких комиксовых штук. В его работах постоянно присутствуют киношные и мультипликационные герои, которые в той или иной мере с ними связаны. Однако к персонажам мира Дисней и Пиксар художник тоже не равнодушен. Поэтому Самуэль решился на любопытный эксперимент. Он представил, как бы герои мультфильмов Дисней и Пиксар выглядели в образах различных супергероев. Иллюстратор переодел мультяшек в эффектные костюмы, добавил им соответствующий грим и другие важные детали. Результат работ получился довольно любопытным. Предлагаем вам взглянуть на них самостоятельно.
Флинн Райдер («Рапунцель») и Тони Старк («Железный человек»)
Флинн Райдер («Рапунцель») и Локи
Флинн в образе Локи и Тони Старка выглядит не менее гармонично, чем в своём собственном. Создатели вполне могли бы перевоплотить его в какого-нибудь супергероя в рамках диснеевской вселенной.
Кристофф («Холодное сердце») и Тор
Ханс («Холодное сердце») и Капитан Америка
Образ Капитана Америки способен скрасить каждого. Это правило касается даже самого неприятного антагониста, которым является Ханс.
Карл Фредриксен («Вверх») и Капитан Америка
Моана («Моана») и Камала Хан («Мисс Марвел»)
Моана («Моана») и Брунгильда («Тор»)
Мауи («Моана») и Дракс («Стражи галактики»)
Разбойник Стаббингтон («Рапунцель: Запутанная история») и Танос («Мстители»)
Матушка («Рапунцель: Запутанная история») и Штормовой фронт («Пацаны»)
Барли («Вперёд») и Питер Квилл («Стражи Галактики»)
Айан («Вперёд) и Питер Паркер («Человек-паук»)
Анна («Холодное сердце») и Гамора («Стражи Галактики»)
Анна («Холодное сердце») и Фелиция («Чёрная кошка»)
Анна («Холодное сердце») и Джессика («Женщина-Халк: Адвокат»)
Не так давно мир увидел американский сериал, созданный Джессикой Гао для стримингового сервиса Disney+, который рассказывает историю Женщины-Халка. Сериал получил смешанные отзывы критиков и зрителей, их мнения радикально разделились. Эксперты оказались более лояльны к кинокартине. Графика в кинокартине также была воспринята неоднозначно.
Шэнк («Ральф против интернета») и Диана («Чудо-женщина)
Эдна Мод («Суперсемейка) и Мантис («Стражи Галактики»)
Эльза («Холодное сердце») и Алая Ведьма
Эльза («Холодное сердце») и Хела («Тор: Рагнарёк»)
Боб Парр («Суперсемейка») и Хеллбой
Здесь вы можете посмотреть яркие и забавные карикатуры, главными героями которых стали супергерои Марвел.