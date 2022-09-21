"Инвалидность до 18 лет": рыжая из "Ранеток" рассказала о своем особом ребенке
32-летняя Женя Огурцова, прославившаяся в нулевые благодаря своему участию в группе "Ранетки", в прошлом году стала матерью во второй раз. Певица впоследствии призналась, что родила особого ребенка. Звезда раскрыла семейную тайну, откровенно рассказав о проблемах со здоровьем у своей годовалой дочери.
Женя Огурцова рассказала, что у долгожданной девочки обнаружили жидкость в сердце и голове.
Однако некоторые подписчики Жени Огурцовой сочли, что она преувеличивает, говоря о проблемах со здоровьем у ее дочери.
"Особый ребенок — это когда угроза жизни, инвалидность... Если нет, то этого нет", - высказались в Сети.
Однако такой упрек возмутил звезду "Ранеток", сделавшую вскоре шокирующее заявление в соцсетях.
Огурцова объяснила трехлетнему сыну, что у его маленькой сестры есть особенности развития. "Ему не три года. Он уже давно все прекрасно понимает и осознает. Поэтому объясняла, как есть. Как любому другому человеку", - отметила звезда.
Огурцова рассказала об оргии на гастролях "Ранеток"
Женя рассказала, как руководство "Ранеток" предложило ей поучаствовать в групповом сексе, хотя она еще была девственницей - девушке исполнилось лишь 16 лет.
Исполнительница была шокирована непристойным предложением. Женя расплакалась и стала просить, чтобы ее выпустили.
"Чудом я схватила ключ и убежала, когда действия сексуального характера между ними уже начались. Они начали при мне заниматься сексом, там и минет, все это на моих глазах... Я прибежала в номер к Третьяковой вся в слезах, в ужасе, с этим фаллоимитатором в руках..." — пожаловалась артистка.