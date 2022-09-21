"Инвалидность до 18 лет": рыжая из "Ранеток" рассказала о своем особом ребенке
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"Инвалидность до 18 лет": рыжая из "Ранеток" рассказала о своем особом ребенке

"Инвалидность до 18 лет": рыжая из "Ранеток" рассказала о своем особом ребенке

32-летняя Женя Огурцова, прославившаяся в нулевые благодаря своему участию в группе "Ранетки", в прошлом году стала матерью во второй раз. Певица впоследствии призналась, что родила особого ребенка. Звезда раскрыла семейную тайну, откровенно рассказав о проблемах со здоровьем у своей годовалой дочери.

Женя Огурцова рассказала, что у долгожданной девочки обнаружили жидкость в сердце и голове.


Ты родилась и началось: жидкость в сердце, жидкость в голове, больницы, обследования, диагноз и полный ужас неизвестности. Но главное, что мы героически через все это проходили и еще будем проходить с полной любовью в сердце!

Однако некоторые подписчики Жени Огурцовой сочли, что она преувеличивает, говоря о проблемах со здоровьем у ее дочери.

"Особый ребенок — это когда угроза жизни, инвалидность... Если нет, то этого нет", - высказались в Сети.

Однако такой упрек возмутил звезду "Ранеток", сделавшую вскоре шокирующее заявление в соцсетях. 

Спасибо, что рассказали, а то мы не в курсе были. У Евы оформлена инвалидность до 18 лет сразу.

Огурцова объяснила трехлетнему сыну, что у его маленькой сестры есть особенности развития. "Ему не три года. Он уже давно все прекрасно понимает и осознает. Поэтому объясняла, как есть. Как любому другому человеку", - отметила звезда.


Огурцова рассказала об оргии на гастролях "Ранеток"

Женя рассказала, как руководство "Ранеток" предложило ей поучаствовать в групповом сексе, хотя она еще была девственницей - девушке исполнилось лишь 16 лет.

Буквально через несколько дней мы уезжаем на концерт в Самару. Один из взрослых говорит: "Заходи ко мне в номер, поговорим". Я захожу, он мне дарит фаллоимитатор и говорит: "А теперь давай с нами?" И закрывает номер.

Исполнительница была шокирована непристойным предложением. Женя расплакалась и стала просить, чтобы ее выпустили.

"Чудом я схватила ключ и убежала, когда действия сексуального характера между ними уже начались. Они начали при мне заниматься сексом, там и минет, все это на моих глазах... Я прибежала в номер к Третьяковой вся в слезах, в ужасе, с этим фаллоимитатором в руках..." — пожаловалась артистка.


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По материалам: uposters.ru

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