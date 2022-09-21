Эдгард Запашный высказался о военной мобилизации

Дрессировщик Эдгард Запашный считает, что хватит играть в толерантность. Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении частичной мобилизации для защиты страны, ее суверенитета и целостности.Народный артист РФ Эдгард Запашный высказался об этой исключительной ситуации в своем телеграме. «Объявлена частичная мобилизация, и я вам скажу честно — многие напряглись! А напрягать мы должны не своих, а чужих! Хватит играть в толерантность», — сказал Запашный. Отметим, что мобилизованы будут мужчины, которые служили в армии РФ, имеют боевой опыт, востребованную специальность, годны к службе по ряду показателей.