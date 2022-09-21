Кабмин уточнил правила расследования авиаинцидентов
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Кабмин уточнил правила расследования авиаинцидентов

Кабмин уточнил правила расследования авиаинцидентов

Правительство уточнило правила расследования авиационных происшествий и расширило перечень событий, подлежащих такому расследованию. Соответствующее постановление кабмина от 12 сентября 2022 года № 1594 вступает в силу 21 сентября.

Документ корректирует Правила расследования авиационных происшествий и инцидентов с экспериментальными воздушными судами. В частности, уточнили понятие «служебный пассажир». Это государственные служащие, работники организаций авиационной промышленности, «Роскосмоса», которые выполняют служебное задание и находятся на борту экспериментального воздушного судна на основании письменного распоряжения руководителя авиационной организации экспериментальной авиации, осуществляющей перевозку.

Также, согласно постановлению, в перечень событий, подлежащих расследованию как авиаинциденты, включено самовыключение двигателя в полёте.


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По материалам: pnp.ru

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