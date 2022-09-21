Как изменится материальное положение мобилизованного гражданина

Вадим Карасев

Утром среды в ходе обращения к согражданам президент РФ Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации. Ruposters рассказывает, как призыв россиянина в зону военной операции повлияет на его материальное положение.

Кредитные каникулы и ипотека для мобилизованных



Банк России дал рекомендацию отечественным кредитным и микрофинансовым организациям касаемо мобилизованных россиян. В регуляторе посоветовали предоставить гражданам кредитные каникулы, а также распространить эти каникулы на их иждивенцев.

В Центробанке подчеркнули, что отечественным банкам не стоит взыскивать с мобилизованных граждан пени за просрочку по кредитам и выселять из жилья, взятого в ипотеку.

Руководитель комитета Государственной Думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил о подготовке законопроекта, который учтет участие в боевых действиях в качестве повода для предоставления ипотечных каникул. Парламентарий отметил, что по действующему законодательству ипотечные каникулы сроком на полгода предоставляются, только если человек попал в трудную жизненную ситуацию.

"Я думаю, что в ходе доработки этого законопроекта мы будем учитывать и специальную военную операцию, разработаем механизмы дополнительной защиты ребят, которые попали в эту ситуацию, и если за ними ипотечный кредит, то, соответственно, каким-то образом они законом будут защищены", – заявил депутат.

Названы зарплаты мобилизованных россиян

Заработная плата россиян, попавших под частичную мобилизацию, будет равняться доходу военнослужащих-контрактников. Об этом следует из п. 3 указа президента "Об объявлении частичной мобилизации".

У служащих "по контракту" военных оклад складывается из двух частей: выплат по воинскому званию и воинской специальности. Первая часть в денежном выражении относительно невелика. Вторая, в свою очередь, содержит надбавки, например, за выслугу лет или квалификацию. При расчетах "второй" выплаты учитываются особые условия: риск несения службы, допуск к гостайне, знание иностранного языка и эффективность исполнения обязанностей. Медицинским специалистам в армии выплачивают надбавки за работу с рентгеноборудованием.

Зарплата мобилизованных совпадает с окладом контрактников

Доход контрактника, помимо двухуровнего оклада, содержит командировочные и премии. Дезертирам зарплата не положена, а семьям россиян, попавших в плен, также положены выплаты. Начисление оклада военнослужащим регламентируется приказом Минобороны, в котором указана система разрядов и коэффициентов.

Как утверждает портал 47news, средняя зарплата рядового-стрелка, служащего по контракту в Западном военном округе, составляет около 27 тыс. рублей, лейтенанта-командира взвода — 40 тыс. рублей, капитана — 50-55 тыс. рублей, майора — 60 тыс. рублей, полковника — 65-90 тысяч рублей.

Эксперт объяснил, будут ли увольнять мобилизованных



При частичной мобилизации работают те же правила, как при призыве сотрудника на срочную службу – россиянина необходимо полностью рассчитать и сохранить его рабочее место. Об этом в интервью РБК рассказал профессор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов.

"Согласно Трудовому кодексу, при мобилизации сотрудника работодатель обязан его полностью рассчитать, то есть выплатить зарплату и компенсацию за неиспользованный отпуск. При этом на период выполнения воинской обязанности за работником сохраняется его рабочее место", — отметил экономист.

Как утверждает юрист-консультант Елена Проскурова, увольнение с работы происходит согласно п. 1 ч. 1 ст. 83 Трудового кодекса в связи с призывом в армию при условии, что есть повестка из военкомата. Сотруднику также необходимо выплатить выходное пособие в размере двухнедельного заработка.

Будучи мобилизованным, сотрудник получает зарплату от государства в зависимости от занимаемой им должности, особым условиям службы и военной специальности. На рабочее место гражданина, отметила Проскурова, можно взять соискателя исключительно по срочному трудовому договору.

Мобилизованных граждан не будут увольнять с работы

Сафонов также коснулся темы отъезда мобилизованного гражданина за границу. По его словам, работодатель не несет ответственность за работника, уклоняющегося от призыва.

"Если работник уехал в другую страну, и на его имя пришла повестка, то это не является зоной ответственности работодателя. Если человек не находится, то компанией в военкомат передается информация о его отсутствии", — заявил Сафонов.

В обращении к согражданам президент РФ Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации. Документ опубликован на сайте Кремля. Глава государства уточнил, что призыву будут подлежать только граждане, находящиеся в запасе. Они будут проходить дополнительную подготовку с учетом опыта военной операции на Украине.