Как изменится материальное положение мобилизованного гражданина
Утром среды в ходе обращения к согражданам президент РФ Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации. Ruposters рассказывает, как призыв россиянина в зону военной операции повлияет на его материальное положение.
Кредитные каникулы и ипотека для мобилизованных
Банк России дал рекомендацию отечественным кредитным и микрофинансовым организациям касаемо мобилизованных россиян. В регуляторе посоветовали предоставить гражданам кредитные каникулы, а также распространить эти каникулы на их иждивенцев.
В Центробанке подчеркнули, что отечественным банкам не стоит взыскивать с мобилизованных граждан пени за просрочку по кредитам и выселять из жилья, взятого в ипотеку.
Руководитель комитета Государственной Думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил о подготовке законопроекта, который учтет участие в боевых действиях в качестве повода для предоставления ипотечных каникул. Парламентарий отметил, что по действующему законодательству ипотечные каникулы сроком на полгода предоставляются, только если человек попал в трудную жизненную ситуацию.
"Я думаю, что в ходе доработки этого законопроекта мы будем учитывать и специальную военную операцию, разработаем механизмы дополнительной защиты ребят, которые попали в эту ситуацию, и если за ними ипотечный кредит, то, соответственно, каким-то образом они законом будут защищены", – заявил депутат.
Названы зарплаты мобилизованных россиян
Заработная плата россиян, попавших под частичную мобилизацию, будет равняться доходу военнослужащих-контрактников. Об этом следует из п. 3 указа президента "Об объявлении частичной мобилизации".
У служащих "по контракту" военных оклад складывается из двух частей: выплат по воинскому званию и воинской специальности. Первая часть в денежном выражении относительно невелика. Вторая, в свою очередь, содержит надбавки, например, за выслугу лет или квалификацию. При расчетах "второй" выплаты учитываются особые условия: риск несения службы, допуск к гостайне, знание иностранного языка и эффективность исполнения обязанностей. Медицинским специалистам в армии выплачивают надбавки за работу с рентгеноборудованием.
Доход контрактника, помимо двухуровнего оклада, содержит командировочные и премии. Дезертирам зарплата не положена, а семьям россиян, попавших в плен, также положены выплаты. Начисление оклада военнослужащим регламентируется приказом Минобороны, в котором указана система разрядов и коэффициентов.
Как утверждает портал 47news, средняя зарплата рядового-стрелка, служащего по контракту в Западном военном округе, составляет около 27 тыс. рублей, лейтенанта-командира взвода — 40 тыс. рублей, капитана — 50-55 тыс. рублей, майора — 60 тыс. рублей, полковника — 65-90 тысяч рублей.
Эксперт объяснил, будут ли увольнять мобилизованных
При частичной мобилизации работают те же правила, как при призыве сотрудника на срочную службу – россиянина необходимо полностью рассчитать и сохранить его рабочее место. Об этом в интервью РБК рассказал профессор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов.
Как утверждает юрист-консультант Елена Проскурова, увольнение с работы происходит согласно п. 1 ч. 1 ст. 83 Трудового кодекса в связи с призывом в армию при условии, что есть повестка из военкомата. Сотруднику также необходимо выплатить выходное пособие в размере двухнедельного заработка.
Будучи мобилизованным, сотрудник получает зарплату от государства в зависимости от занимаемой им должности, особым условиям службы и военной специальности. На рабочее место гражданина, отметила Проскурова, можно взять соискателя исключительно по срочному трудовому договору.
Сафонов также коснулся темы отъезда мобилизованного гражданина за границу. По его словам, работодатель не несет ответственность за работника, уклоняющегося от призыва.
"Если работник уехал в другую страну, и на его имя пришла повестка, то это не является зоной ответственности работодателя. Если человек не находится, то компанией в военкомат передается информация о его отсутствии", — заявил Сафонов.
В обращении к согражданам президент РФ Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации. Документ опубликован на сайте Кремля. Глава государства уточнил, что призыву будут подлежать только граждане, находящиеся в запасе. Они будут проходить дополнительную подготовку с учетом опыта военной операции на Украине.