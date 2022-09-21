Как мировые политики отреагировали на частичную мобилизацию в России
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Как мировые политики отреагировали на частичную мобилизацию в России

Как мировые политики отреагировали на частичную мобилизацию в России

Ряд западных политиков критически отреагировали на сообщение о начале в России частичной мобилизации, их комментарии приводит Ruposters.

Заместитель министра иностранных дел Великобритании Джиллиан Киган назвала решение руководства России способом дальнейшей эскалации конфликта. Представитель Форин-офиса подчеркнула, что Лондон должен внимательно рассмотреть сценарий возможного применения Россией ядерного вооружения.


"Ясно, это [частичная мобилизация] что-то, что мы должны воспринять серьезно, потому что мы не контролируем эту ситуацию. Я не уверена, что [Кремль] контролирует, однако, очевидно, это эскалация", – заявила Киган в интервью телеканалу Sky News.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес выступил с "ястребиной" позиции, обрушившись с критикой на российское руководство. По словам члена британского кабмина, президент РФ "нарушил обещание" не проводить мобилизацию, что, как считает сам Уоллес, говорит о неудачах на фронте.

"Сперва Россия должна покинуть Украину. Нам нужно убедиться в том, что произведена должная компенсация за происходящее Украине, и мы должны убедиться в том, что Россия никогда вновь не сможет угрожать граничащим с ней странам", — отметила премьер-министр королевства Лиз Трасс.

Западные политики осудили проведение мобилизации в России

Посол США на Украине Бриджит Бринк также осудила проведение частичной мобилизации и организацию референдумов в Донбассе, а также в Херсонской и Запорожской областях. Плебисциты, готовящиеся на неподконтрольных Киеву территориях, глава американской дипмиссии назвала "фальшивыми", а решение президента России о мобилизации – признаком слабости.

"Это очередной неправильный шаг от России, который, конечно, мы обсудим и проконсультируемся насчет того, как реагировать", – заявил вице-канцлер Германии Роберт Хабек, по совместительству занимающий пост министра экономики страны.

Премьер-министр Чехии Петр Фиала назвал Москву "единственным агрессором", приведя новость о мобилизации в качестве аргумента. По словам главы чешского правительства, решение Кремля только усугубляет украинский кризис.

Пресс-секретарь МИД Китая Ван Вэньбин призвал все стороны конфликта немедленно вступить в диалог, чтобы найти способ решения проблем безопасности России и Украины.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал решение руководства России "абсолютно предсказуемым" и посчитал его "попыткой оправдать провал". "Ситуация, очевидно, не идет по удобному для России сценарию, это заставляет Путина принимать непопулярные решения по мобилизации населения", – заявил он в интервью Reuters.


Утром среды в обращении к согражданам президент РФ Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации. Документ опубликован на сайте Кремля. Глава государства уточнил, что призыву будут подлежать только граждане, находящиеся в запасе. Они будут проходить дополнительную подготовку с учетом опыта военной операции на Украине.

# Главные новости
По материалам: uposters.ru

Последние новости

Носкова в коляске привезли на радио. После двух инсультов певец не может членораздельно говорить
Носкова в коляске привезли на радио. После двух инсультов певец не
Вышло обновление Windows 11 с новыми функциями для игроков
Вышло обновление Windows 11 с новыми функциями для игроков
Рыбалка была удачной, но возвращение домой оказалось проблематичным
Рыбалка была удачной, но возвращение домой оказалось проблематичным
Брук Шилдс снялась в рекламе нижнего белья бренда Ким Кардашьян Skims
Брук Шилдс снялась в рекламе нижнего белья бренда Ким Кардашьян Skims
Реакцию Китая на обращение Путина оценили
Реакцию Китая на обращение Путина оценили
Лидер Maroon 5 Адам Левин прокомментировал новость о романе с любовницей
Лидер Maroon 5 Адам Левин прокомментировал новость о романе с
Как мировые политики отреагировали на частичную мобилизацию в России
Как мировые политики отреагировали на частичную мобилизацию в России
Фил Спенсер прокомментировал успехи Sony и Playstation 5
Фил Спенсер прокомментировал успехи Sony и Playstation 5
Как нужно относиться к шапке и что нельзя с ней делать согласно приметам
Как нужно относиться к шапке и что нельзя с ней делать согласно
Охранник Леди Гаги перепутал артистку с дрэг-квин во время концерта
Охранник Леди Гаги перепутал артистку с дрэг-квин во время концерта
ЦБ Армении объяснил ситуацию с картами «Мир» в стране
ЦБ Армении объяснил ситуацию с картами «Мир» в стране
Шойгу дал разъяснения по частичной мобилизации
Шойгу дал разъяснения по частичной мобилизации

Топ на сегодня

Гороскоп от Анжелы Перл на 21 сентября 2022 года: как избежать разногласий с людьми
Гороскоп от Анжелы Перл на 21 сентября 2022 года: как избежать
Алле Пугачевой предложили посетить Донбасс
Алле Пугачевой предложили посетить Донбасс
Нюша рассказала об измене мужа во время ее беременности. Он оправдался, но его раскритиковали в сети: "Ты не заслуживаешь Нюши"
Нюша рассказала об измене мужа во время ее беременности. Он
Hardspace: Shipbreaker уже доступна на Xbox Series X | S и в Game Pass, трейлер к релизу
Hardspace: Shipbreaker уже доступна на Xbox Series X | S и в Game
Рита Дакота: «На меня поднимали руку, мне изменяли, унижали. Это нормально»
Рита Дакота: «На меня поднимали руку, мне изменяли, унижали. Это

Еще по теме

В МИД Британии назвали эскалацией конфликта введение частичной мобилизации в РФ
СМИ: ИГ планирует атаку в Великобритании с применением химоружия
Захарова назвала политическим заказом акцию у посольства России в Лондоне
Трасс обвинили в понижении планки применения ядерного оружия