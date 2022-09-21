Как мировые политики отреагировали на частичную мобилизацию в России

Вадим Карасев

Ряд западных политиков критически отреагировали на сообщение о начале в России частичной мобилизации, их комментарии приводит Ruposters.

Заместитель министра иностранных дел Великобритании Джиллиан Киган назвала решение руководства России способом дальнейшей эскалации конфликта. Представитель Форин-офиса подчеркнула, что Лондон должен внимательно рассмотреть сценарий возможного применения Россией ядерного вооружения.

"Ясно, это [частичная мобилизация] что-то, что мы должны воспринять серьезно, потому что мы не контролируем эту ситуацию. Я не уверена, что [Кремль] контролирует, однако, очевидно, это эскалация", – заявила Киган в интервью телеканалу Sky News.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес выступил с "ястребиной" позиции, обрушившись с критикой на российское руководство. По словам члена британского кабмина, президент РФ "нарушил обещание" не проводить мобилизацию, что, как считает сам Уоллес, говорит о неудачах на фронте.

"Сперва Россия должна покинуть Украину. Нам нужно убедиться в том, что произведена должная компенсация за происходящее Украине, и мы должны убедиться в том, что Россия никогда вновь не сможет угрожать граничащим с ней странам", — отметила премьер-министр королевства Лиз Трасс.

Западные политики осудили проведение мобилизации в России

Посол США на Украине Бриджит Бринк также осудила проведение частичной мобилизации и организацию референдумов в Донбассе, а также в Херсонской и Запорожской областях. Плебисциты, готовящиеся на неподконтрольных Киеву территориях, глава американской дипмиссии назвала "фальшивыми", а решение президента России о мобилизации – признаком слабости.

"Это очередной неправильный шаг от России, который, конечно, мы обсудим и проконсультируемся насчет того, как реагировать", – заявил вице-канцлер Германии Роберт Хабек, по совместительству занимающий пост министра экономики страны.

Премьер-министр Чехии Петр Фиала назвал Москву "единственным агрессором", приведя новость о мобилизации в качестве аргумента. По словам главы чешского правительства, решение Кремля только усугубляет украинский кризис.

Пресс-секретарь МИД Китая Ван Вэньбин призвал все стороны конфликта немедленно вступить в диалог, чтобы найти способ решения проблем безопасности России и Украины.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал решение руководства России "абсолютно предсказуемым" и посчитал его "попыткой оправдать провал". "Ситуация, очевидно, не идет по удобному для России сценарию, это заставляет Путина принимать непопулярные решения по мобилизации населения", – заявил он в интервью Reuters.

Утром среды в обращении к согражданам президент РФ Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации. Документ опубликован на сайте Кремля. Глава государства уточнил, что призыву будут подлежать только граждане, находящиеся в запасе. Они будут проходить дополнительную подготовку с учетом опыта военной операции на Украине.