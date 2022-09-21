Как нужно относиться к шапке и что нельзя с ней делать согласно приметам

С давних времен люди уделяли особое внимание приметам, и к сегодняшнему дню их собралось огромное количество. Некоторые из них затрагивают головные уборы. Благодаря приметам можно узнать, что запрещается делать с шапкой.

Приметы, связанные с шапками

Голова человека предназначена вовсе не для того, чтобы носить привлекательные аксессуары. Это главное вместилище разума, опыта и мыслей. Именно поэтому раньше люди особое внимание уделяли головным уборам и почитали связанные с ними приметы.





С детства родители учили, что со своей шапкой нельзя плохо обращаться и примерять чужие. Помимо этого, с ней нельзя также делать следующее:

бросать либо же ронять;

терять;

оставлять на столе;

меняться с другими людьми;

крутить в руках или на пальцах.

К своей шапке необходимо относиться бережно, тогда не будет никаких проблем.

Что запрещается делать со своей шапкой

Оставлять на столе

Нехорошей приметой считается класть головной убор на стол. Человек, который это сделал, после того, как снова его наденет, может жаловаться на проблемы со здоровьем.





Бросить или уронить

Много примет, касающихся падения шапки, ничего хорошего не предвещают, но некоторые из них все же имеют положительный окрас. Человека, который бросил свою шапку, в ближайшее время ждет встреча, способная внести серьезные перемены в его жизнь.

Если шапка упала случайным образом, то совсем скоро человек повстречает вторую половинку. Зная об этом, каждый должен контролировать свои чувства, чтобы не сотворить ничего плохого.

Если шапка слетела после удара либо из-за резкого движения головы, то человека ждет не только большая любовь, но и серьезные отношения, которые кардинальным образом изменят его жизнь в лучшую сторону, однако потом они все равно выйдут ему боком.

Вертеть шапку

Дурной считается привычка крутить свою шапку на пальцах и в руках — это может вызвать сильную мигрень. Когда человек размахивает своим головным убором, то подобным образом он притягивает к нему негативную энергию, и когда надевает в очередной раз, то может заметить ухудшение своего состояния.

Потерять шапку





С потерей шапки также связано много примет, которые говорят о следующем:

холостой мужчина потерял шапку — к бурному роману;

потеря шапки женатым мужчиной говорит о том, что он заведет интрижку;

если это пожилой мужчина, то его ждет ухудшение здоровья;

замужняя дама — к семейному конфликту и разногласиям;

если свою шапку потеряла молодая девушка, то она столкнется с предательством со стороны любимого человека.

Зная об этих приметах, нужно аккуратно и внимательно относиться к своему головному убору.

Примерять чужую шапку





Примерять на себя чужой головной убор категорически запрещается, и этому есть свое объяснение. Если у владельца шапки имеются какие-то проблемы со здоровьем либо его часто мучают мигрени, либо же он страдает от негативных мыслей, то все это перейдет тому, кто примерит шапку. Не рекомендуется меняться головными уборами и супругам, потому что это может привести к разрыву отношений, ссоре и обидам.