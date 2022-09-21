Как умер Сергей Пускепалис
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Как умер Сергей Пускепалис

Как умер Сергей Пускепалис

Вчера, 20 сентября, мир потрясла очередная трагедия – в страшной аварии погиб актер театра и кино Сергей Пускепалис, который последние 3 года возглавлял Театр драмы имени Федора Волкова. Недавно стали известны подробности смертельного ДТП, унесшего жизни двоих людей, а также информация о прощании с актером.

Напомним, что авария произошла на Ярославском шоссе в районе 11 утра. Автомобиль Сергея Ford Transit вылетел на встречную полосу, где на большой скорости столкнулся с грузовиком. Водитель большегруза Георгий Августовский был госпитализирован в больницу с тяжелыми травмами (сейчас он в реанимации), а пассажир и водитель минивэна скончались на месте. Вместе с Сергеем жизни лишился его коллега Александр Синицын.


По словам очевидцев, удар был такой силы, что у находившихся в минивэне людей не было шансов выжить. Возможно, если бы автомобиль не обгонял другие транспортные средства, то данной аварии можно было бы избежать. Сейчас по факту ДТП возбуждено уголовное дело (ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. Повлекшее по неосторожности смерть двух и более людей». Но, по словам очевидцев, водитель грузовика не виновен – он спокойно ехал по своей полосе.


С Сергеем Пускепалисом простятся в Ярославле 22 сентября – сначала пройдет траурная церемония, затем гражданская панихида, а после – отпевание в Казанском монастыре. Похороны пройдут в Ставропольском крае, а точнее, в городе Железноводске. Актера упокоят на кладбище рядом с родителями.

Напомним, что у Сергея осталась вдова Елена, с которой он прожил в браке четверть века, а также сын Глеб. Родные актера хранят молчание и комментариев не дают.

# Шоу-бизнес
По материалам: kleo

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