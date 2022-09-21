Китай не исключил применение силы против стран, выступающих за независимость Тайваня

Вадим Карасев

Правительство Китая может прибегнуть к положениям "Закона о противодействии деятельности по расколу страны", чтобы добиться воссоединения Тайваня и КНР, заявил глава китайского МИД Ван И в Нью-Йорке в ходе встречи с бывшим госсекретарем Соединенных Штатов Генри Киссинджером, сообщила South China Morning Post.

"В Китае есть старая пословица: лучше потерять тысячу солдат, чем дюйм земли. С этим твердо согласен китайский народ. Если "Закон о противодействии деятельности по расколу страны" нарушат, Китай предпримет решительные действия в соответствии с законом для защиты территориальной целостности и суверенитета".

Этот закон был принят Всекитайским собранием народных представителей в 2005 году. Документ дает Пекину юридические основания применять силовые методы против сторон, выступающих за независимость Тайваня, а также при возможных попытках администрации Тайваня отделить остров от КНР.

В издании подчеркивают, что для официального лица КНР необычно апеллировать к этому закону, и заявления Ван И - это ужесточение риторики Пекина в отношении Тайваня.

Ван И указал, что "независимость Тайваня" будет наименее мирным способом урегулировать проблему острова. Он раскритиковал визит спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на остров и рассматриваемый в Вашингтоне законопроект, согласно которому предполагается выделение $6,5 млрд на военную помощь Тайваню.

19 сентября президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон проводит политику "одного Китая" и не поддерживает идею "независимости Тайваня", но допускает применение военной силы для защиты острова, если Пекин решит его атаковать.