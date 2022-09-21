Кличко попросил Германию согреть киевлян зимой
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Кличко попросил Германию согреть киевлян зимой

Кличко попросил Германию согреть киевлян зимой

Мэр Киева Виталий Кличко попросил немецких коллег помочь жителям украинской столицы в прохождении отопительного сезона, предоставив генераторы и мобильные пункты обогрева. Об этом он рассказал в личном Telegram-канале.

Как утверждает глава города, грядущий отопительный сезон обещает быть "очень сложным" в связи с военным положением, а также общеевропейским энергетическим кризисом. В связи с ожидаемыми проблемами по энергетической части Кличко обратился к министру экономического сотрудничества и развития ФРГ.


"Общаюсь с немецкими партнерами о помощи украинской столице и киевлянам пройти этот отопительный сезон, который будет очень сложным в условиях военного положения. В частности, обратился к федеральному министру экономического сотрудничества и развития Германии предоставить Киеву в качестве помощи генераторы и мобильные пункты обогрева", - сообщил мэр Киева.

Кличко подчеркнул, что власти украинской столицы приобретут передвижные котельные в качестве запасного источника теплоснабжения на случай чрезвычайных ситуаций. Именно таким образом руководство Киева обеспечит отоплением социальные и образовательные объекты: больницы, школы и детсады.

В связи с энергетическим кризисом дрова стали приоритетным ресурсом в Молдавии. Как утверждает молдавский премьер, крайне важно не допустить дефицит ресурса этой осенью, а в случае острой необходимости Кишинев может запросить соответствующую поддержку из-за рубежа.

В свою очередь, правительство Польши обмануло собственных граждан, обещая обеспечить страну достаточным запасом газа на зиму, – топлива хватит лишь до декабря. Прикрываясь лозунгами о борьбе за мир, Варшава остановила закупку энергоресурсов из России. Тут же польский премьер Матеуш Моравецкий объявил о том, что Россия якобы "хочет спровоцировать энергетический коллапс".

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По материалам: uposters.ru

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