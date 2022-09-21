Кличко попросил Германию согреть киевлян зимой
Мэр Киева Виталий Кличко попросил немецких коллег помочь жителям украинской столицы в прохождении отопительного сезона, предоставив генераторы и мобильные пункты обогрева. Об этом он рассказал в личном Telegram-канале.
Как утверждает глава города, грядущий отопительный сезон обещает быть "очень сложным" в связи с военным положением, а также общеевропейским энергетическим кризисом. В связи с ожидаемыми проблемами по энергетической части Кличко обратился к министру экономического сотрудничества и развития ФРГ.
Кличко подчеркнул, что власти украинской столицы приобретут передвижные котельные в качестве запасного источника теплоснабжения на случай чрезвычайных ситуаций. Именно таким образом руководство Киева обеспечит отоплением социальные и образовательные объекты: больницы, школы и детсады.
В связи с энергетическим кризисом дрова стали приоритетным ресурсом в Молдавии. Как утверждает молдавский премьер, крайне важно не допустить дефицит ресурса этой осенью, а в случае острой необходимости Кишинев может запросить соответствующую поддержку из-за рубежа.
В свою очередь, правительство Польши обмануло собственных граждан, обещая обеспечить страну достаточным запасом газа на зиму, – топлива хватит лишь до декабря. Прикрываясь лозунгами о борьбе за мир, Варшава остановила закупку энергоресурсов из России. Тут же польский премьер Матеуш Моравецкий объявил о том, что Россия якобы "хочет спровоцировать энергетический коллапс".