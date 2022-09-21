Кого коснется частичная мобилизация

Президент объявил о мобилизации войск. Владимир Путин выступил с экстренным обращением к гражданам России. Президент страны объявил о частичной мобилизации, которая необходима для защиты Донбасса. Рассказываем, кого первым делом заберут в армию. Владимир Путин и Сергей Шойгу отметили, что на службу призовут более 300 тысяч резервистов. «В соответствии с федеральными законами от 31 мая 1996 г. № 61-ФЗ «Об обороне», от 26 февраля 1997 г. № 31-ФЗ «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации» и от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» постановляю: 1. Объявить с 21 сентября 2022 года в РФ частичную мобилизацию. 2. Осуществить призыв граждан на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы РФ. Граждане, призванные на военную службу по мобилизации, имеют статус военнослужащих, проходящих военную службу в Вооруженных Силах Российской Федерации по контракту», — сказал глава государства в прямом эфире. Таким образом в армию отправятся военнослужащие в запасе от 25 до 40 лет — это бойцы первой и второй очереди (рядовые, сержанты, прапорщики, мичманы). «Призыву будут подлежать не все. Только те специальности, которые не входили в российскую армию. Это, скорее всего, мотострелки, артиллеристы, наводчики орудий, десантники, разведчики. Резервисты — это люди, которые уже отслужили в армии. Все, кто заняты в учебе, находятся на каких-то особых государственных работах, например сотрудники метрополитена, оборонных заводов, — они призыву не будут подлежать», — объяснил полковник в отставке Анатолий Матвийчук. Глава Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов также рассказал, кого необходимо послать на службу. По его словам, сначала речь идет о военнообязанных первого разряда — солдатах до 35 лет и офицерах до 45. Затем мобилизируют выпускников военных кафедр, если их специальности будут востребованы. «Согласно ч. 2 ст. 21 закона «О мобилизационной подготовке», гражданам, состоящим на воинском учете, с момента объявления мобилизации «запрещено выезжать с места жительства без разрешения военных комиссариатов», — уточнил Картаполов. Возможно, армия коснется и второго разряда, но это маловероятно. Законопроектом предлагается предоставить гражданам, имеющим трех и более детей, возможность поступить в мобилизационный людской резерв, если у них есть такое желание. В настоящее время указанная категория граждан подлежит безусловному освобождению от призыва на военные сборы. Кроме того, в соответствии с поправками, «отсрочка от призыва на военную службу по мобилизации предоставляется гражданам, имеющим на иждивении четырех и более детей в возрасте до 16 лет, за исключением тех, кто пребывает в мобилизационном людском резерве. Под мобилизационным людским резервом понимаются граждане, пребывающие в запасе и заключившие в установленном порядке контракт о пребывании в мобилизационном людском резерве. Под мобилизационным людским ресурсом понимаются граждане, пребывающие в запасе и не входящие в состав резерва, то есть все остальные.