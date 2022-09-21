Ксения Бородина не хочет отпускать дочь к мальчикам
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Ксения Бородина не хочет отпускать дочь к мальчикам

Ксения Бородина не хочет отпускать дочь к мальчикам
Ведущая Ксения Бородина рассказала о детях. Младшая дочь 39-летней Ксении Бородиной решила открыть в себе новый талант. Телеведущая не поддержала стремление девочки. Ведущая «Дома-2» вернулась из путешествия по Европе. Дома по ней скучали дочери: 13-летняя Мария и шестилетняя Теона. Забирая младшую девочку с занятий, Ксения узнала о ее новом увлечении. Теона ходит на танцы и изучает английский язык. Помимо этого, она решила заниматься карате - японским боевым искусством. «Моему гениальному ребенку пришла новая идея. Драмкружок, кружок по фото. А еще мне петь охота», — посмеялась Бородина над дочерью, когда они ехали в машине.
Бывшая жена бизнесмена Курбана Омарова не поддержала стремление Теоны освоить боевое искусство. Она считает, что у той и так много дополнительных занятий. «Я против карате! Там одни мальчишки!» — сказала звездная мама. Теона всеми силами пыталась убедить родительницу в том, что сможет совмещать все занятия. По ее словам, секцию посещают не только мальчики, но и девочки. Однако Ксения не сдавалась. «Хочешь, мы поедем в магазин, и я просто куплю тебе коричневый пояс. Чтобы он у тебя был», — спросила Бородина. Ее дочь такой вариант не устроил. «Нет, я хочу по-настоящему! И черный пояс мастера!» — парировала девочка. Бородину удивило то, что Теона хочет научиться драться. «Мама против. Зачем тебе это? Пока я не придумала, почему, но пока не хочу. Интуитивно чувствую, что не надо», — пыталась объяснить телезвезда. Тогда девочка предложила еще один вариант – фигурное катание.
# Шоу-бизнес Бородина Ксения
По материалам: z-aya

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