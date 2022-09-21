Ксения Собчак рассказала о своей эмиграции в Израиль
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Ксения Собчак рассказала о своей эмиграции в Израиль

Ксения Собчак рассказала о своей эмиграции в Израиль
Появилась информация о том, что ведущая и журналистка Ксения Собчак собирается сбежать из России. Сегодня в Сети появилась информация, что Ксения Собчак готовится уехать за границу. Отмечалось, что журналистка планировала эмигрировать вместе с мужем и ребенком.
Говорилось, что 40-летнюю блондинку якобы видели в посольстве Израиля. Пользователи решили, что она вот-вот улетит из страны вместе с Константином Богомоловым и сыном Платоном. Собчак не стала отмалчиваться и сделала заявление по этому поводу. «Видимо слухи об отъезде в Израиль я должна комментировать регулярно. Примерно раз в два месяца. Еще раз: я в России, я со своей Родиной. И в горе, и в радости, как говорится. Сын тут ходит в школу, я тут хожу в редакцию, регулярно провожу летучки», — объяснилась звезда.
# Шоу-бизнес Собчак Ксения
По материалам: z-aya

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