Кушанашвили: «Никогда не отрекусь от Галкина*! Я же знаю, что он искренне любил и любит Россию»

Последние месяцы Максим Галкин то и дело получает гневные сообщения в свой адрес. Маргарита Симоньян, Тигран Кеосаян, политики Роман Худяков и Виталий Милонов при любом случае проходятся по мужу Аллы Пугачевой. Отар Кушанашвили в их ряды не входит, журналист полностью на стороне юмориста.

*Максим Галкин признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.

Отар Кушанашвили не раз защищал Максима Галкина, который перебрался за границу. Журналист не сомневается, что супруг Примадонны имеет полное право на личное мнение.

«Макс — иноагент, читай «враг государства». Я дожил до времен, когда должен оборонять его от стрел. И я не про стрелы депутата Милонова, он вообще бессознательной частью все делает. Что Галкин вам сделал?» — негодует 52-летний ведущий в своем шоу «Каково?!» на YouTube.

Шоумен отметил, что не перестанет уважать Максима, даже если тот никогда не вернется в родную страну. «Я не отрекусь от Галкина. Никогда. Он был, есть и будет одним из лучших парней, с которыми меня свел жребий. Не знаю, увижу ли я когда-нибудь его еще, но он должен знать, что не все ударились лбом в стране, которую он любил и любит. Я же знаю, что он Россию искренне любит, и вы меня в этом не разубедите», — добавил Отар.

Кушанашвили неспроста упомянул Виталия Милонова. Дело в том, что депутат постоянно просит публику не ходить на выступления Максима. Между делом политик с ног до головы осыпает юмориста оскорблениями.

«Галкин — мелкий скунс в желтых штанишках, мерзкий тушкан! Его и на порог пускать нельзя! Пнем Максима под его желтую попу. Он — подлец, негодяй, как и Дапкунайте. Мерзоты! Сейчас эти обедневшие артисты хотят московское бабло, не надо им верить!» — кричал Милонов в программе «Место встречи» на канале НТВ.