Лариса Андерсен рассказала, что делать в денно колеса 2022

Астролог Лариса Андерсен рассказала о дне равноденствия. Древний праздник колеса года, он же Мабон, Осенины, праздник Святого Вина - в 8 веке до н.э. вино и хлеб считались священной пищей🍷🍞 Астрологически Солнце переходит в знак весы и день равен ночи. Астрономическая осень и весна в Южном полушарии🌍 Это день баланса, гармонии, порядка, в древности праздновали 7 дней до и после, славили божество Овсень, отвечающее за смену времен года, приносили дары духам и природе за щедрый урожай🍎🌽🌾 Кельты праздновали Мабон, японцы - Хиган, зороастрийцы - Сэдэ, христиане рождение Богородицы... С древних времен считалось, что в равноденствие Бог-Солнце спускается с небес чтобы исполнить наши желания! Поэтому день важно провести осознанно👍 Что сделать для себя в равноденствие: 🔸 в среду или четверг сделать уборку, разобрать вещи и безжалостно выбросить старое, лишнее, также с контактами в телефоне, с фото, с файлами в компьютере, пока не избавимся от старого - нет дороги новому; 🔸 приготовить вкусный ужин, а если умеете печь - испечь круглые пироги с мясом, ягодами, овощами, со всеми дарами природы, в идеале собрать семью и друзей за столом; 🔸 если пойдете в лес, прихватить с собой пару кусочков пирога и фрукты, оставить дары природе с благодарностью; 🔸 сделать любые медитации и практики на желание, списки желаний, как вариант и не важно, что Луна убывает, мощь равноденствия важнее или желания на избавление от помех в жизни; 🔸 украсить дом веточками рябины, наши предки так делали для защиты от негатива; 🔸 дома зажечь свечу в память о предках; 🔸 подумайте о своем обучении, новых знаниях, равноденствие очень благоприятный день начать новое обучение; 🔸 помиритесь с теми, с кем в ссоре, а деструктивных людей вычеркните из жизни навсегда; 🔸 обязательно зажгите свечи, как на желание, так и для атмосферы на праздничном столе🕯️