Лариса Гузеева показала фото из Италии и высказалась о смысле жизни

Актриса Лариса Гузеева опубликовала свои размышления о жизни и вызвала критику поклонников. Лариса Гузеева поделилась снимком и сопроводила его своим размышлением о жизни, любви и терпении. «Жизнь — это впечатления. Смысл жизни — накопить и запомнить любимых, любимое. Я так думаю. Всем покоя, терпения и не терять человеческого облика. Жизнь сложная, память вечная», — написала в своем блоге в социальных сетях телеведущая.Удивительно, но такой нейтральный философский пост неожиданно вызвал у подписчиков массу критики. А все дело в том, что на снимке Гузеева позирует в Италии, на площади в Венеции. «Что, в Италии прячетесь?», «А почему так не патриотично? Почему не Геленджик, Тамбов, Рязань?» — сразу обрушились на телеведущую подписчики. Известная своим крутым нравом Гузеева молчать не стала. «Предыдущие фотографии с Урала. Подбери губу!» — ответила как припечатала Лариса Андреевна. И уже спокойно ответила на вопросы от вежливых поклонников, что на фотографии она действительно позирует в Италии, но не сейчас, а три года назад. А сейчас она занята работой и съемками. Напомним, недавно Лариса Гузеева заменила Дмитрия Нагиева и стала ведущей популярного шоу «Голос 60+», которому, кстати, теперь обещают долгую и счастливую жизнь. А все потому, что теперь в роли ведущей выступает главная сваха страны. Актриса своим опытом и харизмой способна вывести вокальный конкурс для участников постарше на новый уровень, считают некоторые. Правда, сама Лариса Гузеева не скрывает, что пока не слишком верит в свои силы, боится, теряется, но не намерена отступать.