Леру Кудрявцеву увезли в лес и бросили

Ведущая Лера Кудрявцева поделилась своими переживаниями. Телеведущая после новостей об объявлении в России частичной мобилизации написала об этом пост в социальных сетях. Звезда призналась, что пару лет назад сделала поспешные выводы о пандемии. Тогда, напомнила знаменитость, она заявила, что ее ничем больше не удивить. Дескать, она помнит похороны Брежнева, видела развал СССР, путч, штурмы Останкино, правление Горбачева и Ельцина, «Норд-Ост», врыв башен в США, чеченскую войну, взрывы на Каширке. «Помню, что когда началась пандемия я как- то неосторожно сказала , что меня уже нечем удивить .Родилась в СССР , хоронили Брежнева . Потом развал 91 , путч . Я жила на Бабушкинской , был комендантский час и ночью нельзя было выходить из дома , а я была молодая и поперлась бегом к подруге и услышала автоматную очередь вслед … Горбачев - Ельцин , штурмы Останкино , лихие 90-е ( бандитизм ) меня увозили за мкад в лесополосу вместе с машиной и выкидывали из неё , нужно было кормить ребёнка , работала всю жизнь как ездовая лошадь , учеба в ГИТИСе , Норд- Ост , башни в США , взрывы на Каширке , чеченская война» . — удивила фактами из биографии Кудрявцева. Ведущая сказала, что всегда была эмпатом и переживала обычно больше, чем другие люди. «Клянусь! Я больше никогда не скажу, что меня нечем удивить», — заверила Лера Кудрявцева в своем телеграме.