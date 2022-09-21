Маргарита Симоньян возмущена поведением Аллы Пугачевой
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Маргарита Симоньян возмущена поведением Аллы Пугачевой

Маргарита Симоньян возмущена поведением Аллы Пугачевой
Журналистка и глава RT Маргарита Симоньян рассказала о конфликте с Примадонной. Как только Алла Пугачева вернулась в Россию, то стала делать громкие заявления. Сначала звезда заверила, что приехала отомстить кое-кому, а потом и вовсе попросила признать ее иноагентом вслед за мужем Максимом Галкиным*. 1 сентября Примадонна ответила прессе на вопрос о планах по возвращении. «Много чего хотелось бы сделать. Морду набить одному человеку!» — сказала 73-летняя артистка. Публика тут же начала рассуждать, кто же так насолил Примадонне? Об этом задумалась и Маргарита Симоньян. «Алла Пугачева сказала, что хочет жить в стране, в которой есть свобода слова. При этом, вернувшись, первое, о чем она сказала — о желании набить морду одному человеку. Мы с Володей Соловьевым так и не поняли, ему она хочет набить морду ему или мне? И чуть не подрались, Очевидно, что кому-то из нас. За что? За слова», — констатирует главред RT.
42-летняя журналистка упомянула давнюю неприятную ситуацию, связанную с Максимом Галкиным. «Алла Борисовна, свобода слова — это когда за слова морду не бьют! И набить морду не угрожают. Я вам больше скажу, когда ваш супруг оскорблял моего пару лет назад, я не ответила ничего. Могла бы, но не стала. И Тиграна упросила этого не делать, потому что это были бы личностные разборки, шоу-бизовские дела, о которые мне неприятно мараться. Никто из нашей семьи эту семью пальцем не трогал, не говорил. Галкин оскорбил Тиграна, но мы, Алла Борисовна, промолчали, потому что вежливые, воспитанные люди, христиане. Годы молчали, пока ваш супруг не начал поливать помоями родину мою, нашу армию», — признается Маргарита в шоу «Кеосаян daily». Симоньян упомянула высказывание Галкина, опубликованное в соцсетях. Комик тогда назвал программу «Международная пилорама» канала НТВ Кеосаяна похабной и в выражениях себя не сдерживал. К слову, и сегодняшние действия юмориста журналистка, мягко говоря, не одобряет. «То, что он несет — не позиция, это называется солидаризироваться с врагом! Называется, говорить то же самое, что говорят спецслужбы врага, помогать им. Это не иноагент, это коллаборационист. Поэтому скажите спасибо, что пока иноагент», — завершила Маргарита.
# Шоу-бизнес Симоньян Маргарита
По материалам: z-aya

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