Марго Робби рассказала о подавленности во время съемок фильма «Барби»

Вадим Карасев

Марго Робби рассказала о подавленности из-за пристального внимания во время съемок «Барби»

Австралийская актриса Марго Робби призналась в том, что чувствовала себя подавленно во время съемок фильма «Барби». Об этом она сообщила в интервью Джимми Фэллону, передает Variety.

По словам артистки, она не ожидала такого пристального внимания к своей персоне по время съемок эпизодов проекта на улице Лос-Анджелеса, а потому чувствовала себя «унизительно». «Словами передать не могу, как нам было не по себе. Мы выглядим так, будто смеемся и дурачимся, но внутри мы умираем. Замертво. Я тогда подумала: это самый унизительный момент в моей жизни», — призналась звезда фильма «Отряд самоубийц».

Актриса добавила, что была уверена, что будет несколько фотографов, а не толпа из сотни людей: «Я знала, что будет какое-то внимание, поскольку мы выделялись в своих нарядах, и пара фотографий точно будет опубликована, но не до такой же степени. Это было похоже на безумие. Сотни людей наблюдали за происходящим все время».

В фильме «Барби» коллегой Робби по съемочной площадке стал американский актер Райан Гослинг, исполнивший роль Кена. Ранее артист рассказал, что согласился на участие в проекте ради своих дочерей.

Премьера «Барби» состоится 21 июня 2023 года. Идея проекта зародилась в 2014 году, когда компания Mattel начала сотрудничество с кинокомпанией Sony. Режиссером картины выступает Грета Гервиг, ранее работавшая над «Маленькими женщинами» и «Леди Берд».