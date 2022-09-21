«Много помогал, а сколько бы еще успел сделать...»: Алферова, Прилучный, Безруков оплакивают Пускепалиса
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«Много помогал, а сколько бы еще успел сделать...»: Алферова, Прилучный, Безруков оплакивают Пускепалиса

«Много помогал, а сколько бы еще успел сделать...»: Алферова, Прилучный, Безруков оплакивают Пускепалиса

Гибель Сергея Пускепалиса потрясла его близких, коллег, поклонников... Ольга Кабо, Никита Ефремов, Ксения Алферова почтили память артиста, написав трогательные посты в соцсетях.


Сергей Пускепалис попал в смертельное ДТП утром 20 сентября. По информации правоохранителей, у звезды кино не было шансов выжить, так как автомобиль, в котором он находился, вылетел на встречную полосу и столкнулся с грузовиком. Актеру было всего 56 лет.

Соболезнования родным артиста выразила Ольга Кабо, которая снялась с Сергеем в нескольких проектах. «Как страшно, как больно, как горько... Невозможно поверить! Талантливый, мудрый, настоящий, невероятный и трогательный партнер. Мы играли влюбленных в сериале «Журавль в небе». Светлая память», — написала она.

К печальным словам присоединилась Ирина Безрукова. «Совсем недавно я поздравляла Сергея Пускепалиса с премьерой документального фильма «Аркаим» с его участием. Он был полон планов на жизнь, работу… А сегодня узнаю, что его больше нет! Невозможно больно осознавать, как несправедливо уходят люди, которые могли бы еще много-много лет работать, делать нашу жизнь и искусство прекраснее. «Жизнь конечна, а иногда внезапно конечна...» и перед этим мы, видимо, бессильны. Соболезную родным и близким», — поделилась актриса.

Бывший муж Ирины также высказался о страшной трагедии. Сергей посвятил Пускепалису трогательные строки, где оценил его вклад в искусство страны.

«Виделись с Сергеем буквально на днях, на открытии Ташкентского кинофестиваля. Поздоровались, обнялись… столько планов было, столько идей… И вдруг такая трагедия. Помню, как восхищался работой Сергея в фильме «Простые вещи» Алексея Попогребского, как много чудесных ролей он сыграл и как много замечательных спектаклей поставил в Табакерке. А когда я возглавил Московский Губернский театр, буквально на второй год я пригласил Сергея поставить «Первое, второе пришествие» по роману Алексея Слаповского. Потрясающий был спектакль с совершенно удивительной неповторимой атмосферой, который очень любили и зрители, и актеры. А сколько спектаклей он бы еще мог поставить, сколько прекрасный ролей сыграть… Светлая ему память», — сообщил Безруков.

Яна Поплавская опубликовала с погибшим коллегой фото и видео. На них Сергей улыбается и шутит. «Мы всегда запоминаем людей, по тому как общались, разговаривали, смеялись, какое впечатление они произвели на нас, у каждого своя история. Лучшие всегда остаются в нашем сердце! — воскликнула звезда «Красной шапочки». — Какой же он был настоящий и в жизни, и на экране, и на театральной сцене — ни капли фальши! Потрясающий, талантливый актеер и удивительный, редкий человек! Достойный, прекрасный, невероятно образованный, успевающий везде! Как много помогал, как много успел, как много успел бы еще сделать... Где-то внутри все сжимается от непонимания и боли… Какая короткая жизнь. Царствия Небесного рабу Божьему Сергею».


Павел Прилучный не остался в стороне и почтил память Сергея. В 2015 году актер вместе с Пускепалисом появился в фильме «Счастье — это...». «Мне повезло сниматься с ним. Талантливым актером и безупречным профессионалом своего дела. А еще он был замечательным человеком с большой буквы. Как жаль, что такие люди уходят с экрана, но но он навсегда останется в наших сердцах», — уверен звезда «Мажора».

Ксения Алферова тоже рассказала, каким запомнила Пускепалиса, умершего на 57-м году жизни. «Ушел хороший человек, настоящий мужчина, талантливый актер. Большая потеря! Царствие тебе небесного, Сережа!» — высказалась знаменитость.

Андрей Соколов, Никита Ефремов, Николай Расторгуев, Вера Кинчева, Екатерина Стулова, Максим Лагашкин, Мария Шукшина, Екатерина Вилкова, Александр Буйнов, Агриппина Стеклова, Алена Хмельницкая — все они скорбят по Пускепалису, делясь архивными снимками.



# Шоу-бизнес Новости
По материалам: starhit

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