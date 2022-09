На каждого жителя Земли приходится 2,5 миллиона муравьев

Вадим Карасев

На основе 489 исследований, посвященных муравьям, ученые оценили общую численность этих насекомых на Земле. Предполагается, что в мире живет около 20 квадриллионов муравьев, или примерно 2,5 миллиона муравьев на каждого человека. Число видов муравьев превышает 15 700 тысяч.

«Муравьи, безусловно, играют очень важную роль почти в каждой наземной экосистеме, — говорит один из авторов работы энтомолог Патрик Шультайс (Patrick Schultheiss) из Университета Вюрцбурга в Германии и Университета Гонконга. — Они очень важны для круговорота питательных веществ, процессов разложения, распространения семян растений и возмущения почвы. Муравьи также представляют собой чрезвычайно разнообразную группу насекомых, разные виды которой выполняют широкий спектр функций. Но, прежде всего, именно их большое количество делает их ключевыми экологическими игроками. Большинство муравьев на самом деле очень полезны даже для нас, людей. Подумайте о количестве органического вещества, которое 20 квадриллионов муравьев переносят, удаляют, перерабатывают и съедают. Фактически муравьи настолько важны для бесперебойной работы биологических процессов, что их можно рассматривать как инженеров экосистем».

Муравьи встречаются повсюду, за исключением Антарктиды, Гренландии, Исландии и некоторых островных государств. «Меня поразило, что биомасса муравьев выше, чем у диких млекопитающих и птиц вместе взятых, и достигает 20 % биомассы людей. Это дает вам представление о масштабах их воздействия», — говорит эколог насекомых Сабина Ноотен.

Было обнаружено, что в тропических регионах обитает гораздо больше муравьев, чем в других, а в лесах и засушливых местностях их больше, чем в городах. «Есть определенные части мира, по которым у нас мало данных, и мы не можем получить надежные оценки для всех континентов. Африка является одним из таких примеров. Мы давно знаем, что это очень богатый муравьями континент, но при этом очень малоизученный», — сказал Патрик Шультайс.

Исследование опубликовано в журнале The Proceedings of the National Academy of Sciences.