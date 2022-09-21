На вкус и цвет: как выглядят эталоны мужской красоты в разных странах мира, согласно мнению общественности
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На вкус и цвет: как выглядят эталоны мужской красоты в разных странах мира, согласно мнению общественности

На вкус и цвет: как выглядят эталоны мужской красоты в разных странах мира, согласно мнению общественности

Как должен выглядеть идеальный мужчина? На этот вопрос в каждой стране мира вам ответят по-разному. Дело в том, что общепринятое определение мужской красоты сильно варьируется от одной культуры к другой. Многие мужчины, как и женщины, стараются следовать современным тенденциям привлекательности и моды, чтобы повысить свой статус и самооценку. Самым удивительным является то, что одни считают объективно красивым, может категорично не понравиться остальным и стать для них полной неожиданностью. Эти особенности измерения красоты способны любого сбить с толку и запутать. Предлагаем вам взглянуть, насколько красавчики в разных странах мира отличаются друг от друга и убедиться в том, что все они по-своему хороши.

США и Канада — Пол Радд, Майкл Б. Джордан, Джон Ледженд

По версии журнала «People», самыми привлекательными мужчинами США за последние 3 года являются Пол Радд, известный по фильму «Человек-муравей», Майкл Б. Джордан, заявивший о себе в «Чёрной пантере» и певец Джон Ледженд.

Индия — Шах Рукх Кхан, Аамир Кхан и Ритик Рошан

Согласно проведённому опросу платформой «Outlook», самыми красивыми мужчинами Индии являются актёры Шах Рукх Кхан, Аамир Кхан и Ритик Рошан. Любопытно, но когда-то СМИ называли лицо Шах Рукх Кхана ««уродливым, нетрадиционным и, как ни странно, недостаточно шоколадным».

Китай — Сяо Чжань и Ван Ибо

1 июля 2022 года завершился пятимесячный глобальный опрос журнала «Nubia Magazine» под названием «Самый красивый мужчина в мире». Певец Сяо Чжань из Китая был назван самым красивым мужчиной в мире в 2022 году. За ним следует известная звезда k-pop южнокорейский певец и автор песен Ким Тэ Хён, а на третьем месте разместился другой китайский актер Ван Ибо. Лидеры получили большинство голосов из Китая, США, Таиланда.

Турция — Керем Бурсин и Джан Яман

«Nubia Magazine» смогли определить и самых красивых турецких актёров. Ими оказались Керем Бурсин и Джан Яман.

Великобритания — Том Харди и Ричард Мэдден

В 2021 году издание «The Sun» отдало Тому Харди титул самого красивого мужчины Великобритании. Недавно проведённое исследование «Scottish DailyExpress» продемонстрировало, что уже в этом году его место может занять Ричард Мэдден.

Филиппины — Олден Ричардс и Джош Каллен Сантос

Самыми привлекательными мужчинами Филиппин, согласно онлайн-опросу, оказались Джош Каллен Сантос из мужской группы SB19 и актёр Олден Ричардс.

Южная Корея — Ким Сонхо и Пак Хёншик

В Южной Корее тоже есть свои особенные каноны красоты. Согласно проведённому опросу среди читателей издания «Kpopmap», самыми привлекательными мужчинами-актёрами являются Ким Сонхо и Пак Хёншик.

Мексика — Райан Гузман и Диего Бонета

В список самых привлекательных мексиканцев вошли актёры Диего Бонета и Райан Гузман. Они заняли первые 2 места.

Германия — Кен Дукен и Макс Римельт

Актёры Макс Римельт и Кен Дукен были названы самыми привлекательными немецкими мужчинами.

Италия — Рауль Бова и Джулио Беррути

Самыми привлекательными итальянскими мужчинами-знаменитостями, по версии редакции «Otakus Notes», считаются Рауль Бова и Джулио Беррути.

Нидерланды — Михиль Хьюсман и Арье Бумсма

В Нидерландах особенно ценится рост мужчины, ведь в этой стране живут одни из самых высоких людей в мире. Телеведущий Арье Бумсма и актёр Михиль Хьюсман попали в список самых привлекательных голландских мужчин. Их рост соответствует необходимым стандартам, к тому же оба имеют достаточно мускулистое тело и шикарную бороду.

Австралия — Хью Джекман и Крис Хемсворт

Австралийские стандарты мужской красоты предполагают высокий рост и накачанные мускулы. В список самых привлекательных мужчин Австралии попали Крис Хемсворт и Хью Джекман. Мы считаем, что они более чем достойны там находиться.

# Интересное
По материалам: twizz

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