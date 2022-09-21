Напряженный период у Тельцов, открытые дороги перед Львами: гороскоп на октябрь 2022 года от Александра Зараева

Благодаря составленному Александром Зараевым гороскопу все представители зодиакального круга могут узнать, с чем они столкнутся в октябре 2022 года. Некоторые получат шанс стать успешными, а кому-то придется пробиваться через преграды, чтобы достичь поставленной цели.

Гороскоп от Александра Зараева на октябрь 2022 для Овнов, Тельцов, Близнецов и Раков

Овен (21 марта — 19 апреля)

Овны будут заняты решением возникшего разногласия между супругами, коллегами по работе и друзьями. Сейчас им необходимо принимать решения сообща и вместе обсуждать планы. Представителям знака не стоит рассказывать о своих идеях и задачах. Благоприятный период у них начнется со второй половины месяца. Впереди их ждут приятные знакомства, а также деловые и романтические встречи.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Напряженный период ждет Тельцов. Многие их планы не оправдаются, а обязательства не исполнятся. В делах могут появиться ошибки и полная неразбериха, что еще больше будет выбивать их из колеи. В середине месяца у представителей знака появится возможность немного разобраться со всеми делами, привести в порядок документы, отыскать точки соприкосновения с близкими и коллегами. Некоторым посчастливится найти себе новое место работы.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

В октябре Близнецы будут «на подъеме», у них появится шанс обрести успех. Их красноречие, энергичность и обаяние помогут открыть перед собой любые двери. Самое главное, не бояться проявлять инициативу, а также научиться отстаивать свои интересы. Только так они смогут преодолевать любые сложности. Астролог советует представителям знака не тратить впустую свои силы и энергию, а научиться правильно распределять ресурсы.

Рак (22 июня — 22 июля)

В начале месяца у Раков появится много забот, которые касаются их семьи, родственников и близких людей. Им необходимо проявлять сдержанность и спокойно относиться к чужим слабостям. Не стоит взваливать на себя много работы. Во второй половине месяца некоторые ощутят прилив энергии и жизненных сил. Начнется удачное время для проведения творческих экспериментов.

Гороскоп от Александра Зараева на октябрь для Львов, Дев, Весов и Скорпионов

Лев (23 июля — 22 августа)

Перед Львами в октябре будут открыты любые дороги, но начало месяца окажется не совсем спокойным. Они столкнутся со слухами, сплетнями, дальними поездками и неожиданными встречами. Но не стоит падать духом, потому что им удастся узнать важную информацию. Приятное общение, новые знакомства и романтические свидания ждут Львов во второй половине месяца.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Дев будет волновать финансовая сторона. При этом у них появится возможность рассказать о своих идеях, а также принять участие в интересном проекте. Но чтобы получить успех в любом деле, придется немного поднапрячься. Не исключено, что у представителей знака появятся недоброжелатели, которые захотят «вставить им палки в колеса». Чтобы этого не допустить, Девам никому не стоит рассказывать о своих планах, а сосредоточиться на насущных делах.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Для Весов начнется важный этап в жизни. Они смогут обрести успех в работе и укрепить свою финансовую позицию. Но астролог не советует им торопить события, поскольку первая половина месяца будет весьма напряженной. Не исключается появление череды неприятных ситуаций на работе, а также материальные сложности. Именно поэтому до середины месяца им стоит выждать время, а к активным действиям переходить уже ближе к концу месяца.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Скорпионам в октябре стоит задуматься над своим здоровьем — они сейчас не в самой лучшей форме. Но полностью расслабиться не получится, ведь впереди их ждут важные дела и решение давно забытых задач. Им нужно как можно больше беречь свои силы и адекватно оценивать все происходящее, тогда удастся все наладить. На этот месяц не стоит планировать серьезные мероприятия, деловые встречи и дальние поездки.

Гороскоп от Александра Зараева на октябрь для Стрельцов, Козерогов, Водолеев и Рыб

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Октябрь является периодом активных действий. Несмотря на то, что все будет не так гладко, Стрельцы смогут показать себя, найти новые пути развития и дополнительные источники доходов. Они встретятся с людьми, которые смогут разделить их убеждения и поддержат в любых ситуациях. Вероятнее всего, эти отношения станут долгосрочными и перспективными. Перед многими представителями знака в конце месяца откроются новые двери: они смогут завоевать авторитет и продвинуться вверх по карьерной лестнице.

Козерог (22 декабря — 19 января)

У Козерогов появится возможность подняться по карьерной лестнице, так что им нужно дерзать, а не сидеть на месте. Им необходимо научиться трезво оценивать свои силы и возможности. Не стоит взваливать на себя много ненужного, иначе не удастся со всем справиться. Из-за того, что их отношения с коллегами окажутся слишком напряженными, рассчитывать им придется лишь на себя.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Водолеям не нужно торопить события, а лучше всего посвятить больше времени духовным практикам, самообразованию и работе. Это позволит стать более уверенными в себе и составить конкретные планы. В середине месяца им удастся расправить крылья и ощутить свободу. Многие смогут достичь успехов не только в личной жизни, но и в профессиональной деятельности.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Октябрь для Раков окажется не совсем простым, впереди их ждет много рисков и опасностей. Большинство планов будут нарушены, да и здоровье тоже начнет подводить. Могут появиться проблемы в финансовой сфере, поэтому не стоит тратить впустую свои сбережения. Астролог не рекомендует представителям знака совершать резкие и необдуманные движения. Нужно решать проблемы по мере их поступления, и тогда все обязательно наладится.