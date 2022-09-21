Настасья Самбурская будет искать собутыльников для людей
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Настасья Самбурская будет искать собутыльников для людей

Настасья Самбурская будет искать собутыльников для людей
Актриса и певица Настасья Самбурская решила примерить на себя роль свахи. Артистка признается, что прекрасно знает, что такое тема одиночества, и поэтому решила поконкурировать с Ларисой Гузеевой. Нет, она не станет новой ведущей шоу «Давай поженимся» или любой другой программы подобного характера. Но актриса и певица решила примерить на себя роль свахи и организовать акцию. Причем проводит Настасья ее публично, прямо на своей страничке в социальных сетях. «Я знаю, насколько многим близка тема одиночества! Если вам одиноко, хочется найти вторую половинку или просто пообщаться, вы можете оставить под этим постом комментарий, назовите свой возраст, город и укажите цель знакомства. Это может быть и переписка, и поиск друзей, и женихов/невест, и поиск собутыльников, и для похода в театр, и совместных занятий спортом! Многие переезжают, и им очень одиноко в новом городе, совершенно нет знакомых, чтобы просто пойти и поболтать. Так что кому актуально, пишите», — обратилась к своим подписчикам актриса.
До этого Настасья Самбурская делилась опытом, как решила поискать спутника жизни на сайтах знакомств, но была неприятно удивлена. Звезда сериала «Универ» пришла в ужас: «У меня психологическая травма! Я сейчас кое-как зарегистрировалась все-таки на сайте знакомств, потому что четыре раза мою фотографию отклоняли. Но я такого количества некрасивых мужчин очень давно не видела!» В качестве доказательства Настасья сделала несколько скринов со снимками пользователей и поинтересовалась, как такие мужчины могут привлекать. Более того, актриса была шокирована, когда один из юзеров предложил ей секс в нецензурной форме. Видимо, такой грустный опыт и заставил Самбурскую придумать, каким способом можно помочь устроить личную жизнь другим.
# Шоу-бизнес Самбурская Настасья
По материалам: z-aya

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