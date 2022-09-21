Настасья Самбурская пыталась кинуть Дробыша

Как сообщает пресса, актриса и певица Настасья Самбурская начала брать деньги в обход продюсера. Артистка уже несколько лет судится с Виктором Дробышем. На днях продюсер и его адвокат Екатерина Гордон выиграли дело в кассационном суде, отстояв решение апелляционного суда. По словам Гордон, для Дробыша было принципиальным не само взыскание денег, а защита своего доброго имени. «Мы в Пресненском суде тоже одержали победу в силу того, что Самбурская стала принимать деньги в обход Дробыша, но при этом он занимался ее продвижением», — рассказала юрист Telegram-каналу «Звездач».Теперь актриса, которую продюсер продвигал в качестве певицы, должна будет выплатить экс-наставнику кругленькую сумму. «Она обязана вернуть часть денег, вложенных в нее с целью получать прибыль, которую она решила оставлять себе и не делиться с продюсером», — пояснила адвокат. Напомним, Самбурская подала в суд на Дробыша в 2020 году. Актриса заявила, что у нее «кабальный» контракт и потребовала расторгнуть его, сохранив за собой право на исполнение всех композиций.