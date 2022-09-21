Настя Ивлеева: «Я свободна. Мои двери открыты, даже стучаться не надо»

Недавно Настя Ивлеева страстно поцеловала Элджея на публике. Звезды после развода, казалось, одумались и вновь потянулись друг к другу, не скрывая нежных чувств. Однако новый жест стал для многих открытым заявлением о воссоединении.

Впрочем, 31-летняя Настя Ивлеева прокомментировала поцелуй в личном блоге лишь словами о дружбе, а в недавнем интервью с Димой Масленниковым открыто демонстрировала флирт.

«Я свободна. Мои двери открыты, даже стучаться не надо. Там нараспашку все... Не душно, свежо, летний бриз… Подкатил бы? Чисто теоретически мы могли бы встречаться с тобой?» — улыбалась блогерша.

Собеседник признался, что был бы не прочь закрутить роман, однако у него уже есть возлюбленная. «Если бы ты ко мне подкатила, то, думаю, моя девушка была бы против», — заявил Дима. «У тебя есть девушка? — изумилась блондинка. — Какой отстой! Это не имеет смысла!»

Масленников не стал раскрывать имя избранницы, но осыпал ее комплиментами. «У нее самое красивое имя на свете. Чуть-чуть лучше Анастасии. Что все тебе дифирамбы петь? Ты невероятная, божественная, красивая, сексуальная, самая-самая, но не самая», — говорил блогер в AGENTSHOW 3.0.

Напомним, что в прошлом году Ивлеева объявила о расставании с Элджеем. Пара осталась в дружеских отношениях и часто появлялась вместе. Летом они отметили годовщину свадьбы, а пару дней назад и вовсе слились в страстном поцелуе.