Настя Ивлеева рассказала, куда исчезла ее грудь

Ведущая Настя Ивлеева призналась, что теперь ей не нужны бюстгальтеры. 31-летняя телеведущая рассказала, как изменилась ее внешность с момента начала карьеры. Настя Ивлеева объяснила, почему ее грудь стала меньше. Бывшая жена рэпера Элджея получила широкую известность после работы в шоу «Орел и решка». В те годы Настя обладала пышными формами. Однако в 2020-м бюст телеведущей заметно уменьшился. Ивлеева не скрывает, что ее фигура изменилась из-за похудения. Интернет-звезда также раскрыла трюк, который позволял ей дополнительно увеличить грудь.«Во-первых, был момент, когда я похудела люто. Я была стройнее почти на 10 килограммов, чем сейчас. У меня просто всё уменьшилось. Тогда, конечно, найти что-то было невозможно. Когда я работала в программе «Орел и решка. Перезагрузка», у меня была крупная грудь и я была толще, чем сейчас. Я была такой мамаситой молочной и носила лифчики пуш-ап. Моя грудь казалась просто невероятно огромной», — рассказала Настя. Экс-избранница исполнителя хита «Минимал» отметила, что со временем совсем отказалась от ношения бюстгальтера. Звезда обратила внимание на то, как изменился ее внешний вид. «Я вообще перестала носить лифчики — и получилась такая разница. Плюс я похудела. В итоге убрали лифчики с пуш-ап и убрали 15 килограммов», — объяснила Ивлеева в проекте AGENTSHOW на YouTube.