Наташа Королева скоро может стать бабушкой
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Наташа Королева скоро может стать бабушкой

Наташа Королева скоро может стать бабушкой
По слухам, сын певицы Наташи Королевой, Архип будет скоро отцом.    Возлюбленная сына Наташи Королевой Мелисса Волынкина подогрела слухи о том, что она скоро впервые станет мамой. Девушка Архипа Глушко опубликовала в Сети кадр, на котором демонстрирует изменения в своей фигуре. Бывшая стриптизерша позировала в облегающей одежде, подчеркнувшей её выпирающий живот. Фанаты певицы считают, что Королева может в скором времени стать бабушкой. Они поздравляют Мелиссу с беременностью и желают легких родов. «Хотя Мелисса была замечена с бокалом шампанского, не исключено, что перемены во внешности связаны именно с интересным положением»,— пишет источник.
При этом Архип не делал никаких заявлений о предстоящем отцовстве. Не исключено, что его возлюбленная просто поправилась после того, как ушла из профессии. Мелисса бросила приватные танцы у шеста и переучилась на визажиста. Говорят, что на изменениях в карьере настояла Королева, которая не жалует будущую невестку. Кстати, Мелисса не нравится и потенциальному свекру Сергею Глушко. Еще до недавнего времени Королева разрешала сыну жить с избранницей в её загородном доме, но потом указала паре на дверь, предложив им вариант со съемной квартирой. Напомним, что Королева накануне сбежала в Кисловодск, где будет проходить курс детокса. Она решила, что осень — лучшее время для оздоровительной программы. Оплата на пребывание в клинике включает в себя йогу, индивидуальный рацион, тренировки и спа-процедуры.
# Шоу-бизнес Королева Наташа
По материалам: z-aya

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